普里戈津称俄军袭击了瓦格纳军营 俄国防部予以否认，称是信息挑衅

俄罗斯/政治/乌克兰

俄罗斯雇佣兵集团“瓦格纳”创始人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）周五在一段录音中指控俄正规军袭击了瓦格纳的一个军营，并杀害了他的“大量”雇佣军下属。俄罗斯国防部随后在社交媒体平台“电报”刊登的一份声明中加以否认。俄国防部的声明称，“在社交网络上以普里戈津的名义传播的所有关于所谓‘俄罗斯国防部对瓦格纳私营军事公司后方营地的打击’的消息和视频都是不真实的，是一种信息挑衅。”

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周五早些时候在“电报”平台上发布的一段视频中，普里戈津发表了激烈的言论，批评俄罗斯于去年2月24日开始对乌克兰发动全面入侵的理由。近来一直对俄军方领导人口诛笔伐的普里戈津在瓦格纳的媒体部门发布的一个极具批评性的视频采访中，直接驳斥了战争的起因。

普里戈津在视频中说，入侵乌克兰或所谓的“特别行动”并不是因为乌克兰或北约对俄罗斯的威胁而发起的，尽管莫斯科声称如此。他谈及，从2014年克里米亚被吞并以来，八年来乌克兰东部的局势并没有改变，双方偶尔互相开火，没有任何升级。

普里戈津谈到，“（2022年）2月24日，没有发生什么特别的事情。那么，（俄罗斯）国防部试图欺骗公众，试图欺骗总统，讲述乌克兰方面有疯狂的侵略行为，他们要和北约集团一起攻击我们。因此，2月24日的所谓特别行动是出于完全不同的原因发起的。”

此前，普里戈津为入侵乌克兰的理由进行了辩护，但对俄罗斯国防部长绍伊古及俄武装力量总参谋长格拉西莫夫多次予以抨击。特别是，普里戈津与绍伊古在处理雇佣兵军事合同的问题上存在直接的争执。

随着周五视频采访的面世，普里戈津声称俄罗斯国防部完全误导了俄总统普京，还指责绍伊古就乌克兰战场的状况欺骗总统，并指俄军在乌克兰南部处于劣势，整个入侵行动是一次“拙劣的计划下的行动”。

普里戈津在视频中说，“现在的现实是，俄罗斯军队正在扎波罗热和赫尔松方向撤退。乌克兰武装部队正在击溃俄军，我们正在用鲜血清洗自己，没有人部署预备队，没有人控制。”

周五晚些时候，普里戈津在一段新的录音中指责莫斯科的军事领导层下令打击瓦格纳的营地并杀害了“大量”部队。

普里戈津在其发言人发布的一段愤怒的音频中说：“他们（俄罗斯国防部）偷偷地欺骗了我们，试图剥夺我们保卫家园的机会，转而追捕瓦格纳私营军事公司。我们（都已）准备好了向国防部作出让步，交出我们的武器，并找到一个解决方案，我们将如何继续保卫我们的国家。但这些卑鄙小人并没有平静下来。”

普里戈津说，“他们看到我们没有被打垮，就对我们的营地发动了打击。我们大量的战士被杀，我们的战友们。我们将就如何应对这些暴行作出决定。下一步是我们的。”

这名瓦格纳老板继续说，“他们消灭了几十个人”。

普里戈津说，在据称的袭击事件发生后，俄罗斯军事领导层“正在进行的邪恶行为必须被制止”。普里戈津说：“他们无视士兵的生命，他们忘记了‘正义’这个词。”

普里戈津具体指控说，“细节开始出现；国防部长（绍伊古）来到（俄西南部靠近乌东边界的）罗斯托夫（Rostov），特别是为了进行摧毁瓦格纳私营军事公司的行动。他利用炮兵和直升机飞行员卧底来摧毁我们。”

俄罗斯国防部在最新的“电报”声明中否认打击了瓦格纳营地，称社交网络上传播的有关该事件的信息和视“不真实”，是“信息挑衅”。

普里戈津则发誓要进行报复。他说：“许多几十条、几千条俄罗斯士兵的生命将受到惩罚。”

普里戈津说，“我要求没有人进行任何抵抗。在某个地方他们会表现出这样的抵抗，我们会认为这是一种威胁，并立即摧毁他们。这包括任何挡在我们面前的路障，任何在我们头上看到的飞机。”

普里戈津要求平民“沿着我们之路”呆在家里。

普里戈津说，通过批评俄罗斯军事领导层，他正在进行一场“正义之行”，而不是“军事政变”，他声称大多数俄罗斯军人支持瓦格纳。

“最后，你会让他们为我们提供弹药，让他们不再把我们当作炮灰，”普里戈津补充说。

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