莫斯科加强安全措施 苏洛维金等俄军将领呼吁瓦格纳服从总统意愿

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据塔斯社报导，莫斯科最重要的目标受到加强保护，首都的安全措施也得到加强。俄罗斯执法机构向塔斯社报告了这一情况。消息人士称：“莫斯科已加强安全措施，所有最重要的设施、国家机关和交通基础设施都受到加强保护”。另在俄新社通过社交媒体平台“电报”上传的视频中，苏洛维金等俄军将领发表录制的视频，并呼吁瓦格纳指挥员和战斗人员遵循俄总统普京的意愿，“和平解决所有问题”。

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塔斯社报导指，消息人士称，俄罗斯国家近卫军下属的特别用途机动单位（ОМОН）和特别迅速应变分队（СОБР）已经进入戒备状态。俄罗斯社交媒体账户上流传着6月24日午夜后莫斯科军车流动的视频。

另在俄新社“电报”平台发布的视频中，俄罗斯对乌克兰开展特别军事行动区域联合部队副总指挥、俄空天军总司令苏洛维金大将面对镜头表示：“我向瓦格纳PMC的领导、指挥官和战士们呼吁。我们和你们一起走过了艰难困苦的道路。我们和你们一起战斗，承担风险，遭受损失，我们一起赢得了胜利。我们是同一血脉，我们是勇士。我敦促你们停下来。敌人只是在等待我们国内政治局势的升级。在这个国家的困难时期，我们不能正中敌人的下怀。”

苏洛维金补充说，“在为时已晚和有必要且必须这样做之前。就是要服从俄罗斯联邦民选总统的意志和命令。要停止纵队，让他们回到自己的永久部署点。只在俄罗斯联邦武装力量最高统帅的领导下，以和平方式解决所有问题。”

此外，俄联邦武装力量总参谋部情报总局（GRU）第一副局长阿列克谢耶夫（Vladimir Stepanovich Alekseev）中将也对瓦格纳发表了视频讲话，并称“无论你们的意图如何，这都是对国家和总统的背后捅刀子——对俄罗斯和武装部队的形象没有更大的打击，这样的挑衅只可能是国家的敌人所为。”

阿列克谢耶夫在视频中说，“现在发生的事情是赤裸裸的疯狂事实。我无法用其他语言来解释。”

这位俄军情报高官说：“我们的国家现在处于最困难的境地，当整个西方世界都在反对我们。当炮弹从整个世界飞来的时候。这种事情，你们现在在某人的挑衅下开始履行的想法将导致巨大的损失。首先是巨大的政治损失。想象一下，西方国家会以怎样的热情来对待此事。”

阿列克谢耶夫说，“只有总统有权任命武装部队的最高领导层，而你们正试图侵占他的权力。这是一场政变。现在没有必要这样做，因为对俄罗斯的形象和它的武装力量没有更大的损害。”

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