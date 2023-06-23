面对通货膨胀，意大利消费者发动面食罢工、抵制面食产品。与法国一样， 意大利la “Botte”著名企业连续几个月来也严重受到物价上涨的影响。 这个意大利美食的象征也未能幸免受到通胀的冲击。

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作为意大利美食象征的面食食材，是 la “Botte”企业方面价格上涨的主要受害者之一。这种情况会激怒因通货膨胀而窒息的民众。 为了鼓励企业降低价格，消费者协会因此呼吁从6月22日至29日几天内不要购买面食，因为他们相信通货膨胀并不是导致其涨价的唯一的罪魁祸首

与法国通胀情形一样，意大利连续几个月受到通胀的严重影响。 食品价格平均上涨 12%，面食价格平均上涨 20%（法国为 21%）。意大利人不得不抑制食品支出，有四分 之一的人放弃了购买肉类和鱼类，而农业综合企业巨头的利润却保持稳定。与法国政府迅速推出控制价格的保护措施不同，意大利政府并未实施此类措施。

根据意大利阿苏恩蒂(Assoutenti)消费者协会估计，意大利四口之家每年平均要多花 915 欧元。 总共得开支 7690 欧元，而不是一年前买菜购物开支时的 6775 欧元。

阿苏恩蒂消费者协会的主席谴责价格“严重歪曲事实”，他表示：“面食的价格与生产成本绝对不成比例。” Assouenti 这个消费者协会的总裁特鲁兹 (Furio Truzzi)也曾警告说，如果不做出改变，将会发起抵制：“我们预计意大利面价格因此很快就会大幅下跌，否则消费者会介意的。” 他谴责“面对零售价格表，所看到的严重扭曲”。意大利农业组织 Confagricoltura 副主席 拉萨壤(Matteo Lasagna) 力图“促进一项旨在消除不信任气氛的共同反思 [...]并推动承认一个原材料的公平价格”。

著名的面食生产商 Penny Italia 的采购总监帕斯夸莱·尼卡斯特罗 (Pasquale Nicastro) 谴责意大利人自相矛盾的欲望，他说：“消费者想省钱，但也有人关注价格，同时想要更好质量的产品。这促使我们开发两种不同的产品链。”

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