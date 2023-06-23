面对通货膨胀，意大利消费者发动面食罢工

面对通货膨胀，意大利消费者发动面食罢工、抵制面食产品。与法国一样， 意大利la “Botte”著名企业连续几个月来也严重受到物价上涨的影响。 这个意大利美食的象征也未能幸免受到通胀的冲击。 

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意大利米兰市中心，一名男子在一家商店的货架上挑选意大利面。
意大利米兰市中心，一名男子在一家商店的货架上挑选意大利面。 ASSOCIATED PRESS - LUCA BRUNO
作者： 珍妮特
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作为意大利美食象征的面食食材，是 la “Botte”企业方面价格上涨的主要受害者之一。这种情况会激怒因通货膨胀而窒息的民众。 为了鼓励企业降低价格，消费者协会因此呼吁从6月22日至29日几天内不要购买面食，因为他们相信通货膨胀并不是导致其涨价的唯一的罪魁祸首 

与法国通胀情形一样，意大利连续几个月受到通胀的严重影响。 食品价格平均上涨 12%，面食价格平均上涨 20%（法国为 21%）。意大利人不得不抑制食品支出，有分 之一的人放弃了购买肉类和鱼类而农业综合企业巨头的利润却保持稳定。与法国政府迅速推出控制价格的护措施不同，意大利政府并未实施此类措施。 

意大利阿苏恩蒂(Assoutenti)消费者协估计，意大利四口之家每年平均花 915 欧元。 总共得开支 7690 欧元，而不是一年前买菜购物开支时的 6775 欧元。 

阿苏恩蒂费者协会的主谴责价格严重歪曲事实”，他表示面食的价格与生产成本绝对不成比例。” Assouenti 这个消费者协会的总裁特鲁兹 (Furio Truzzi)曾警告说，如果不做出改变，将会发起抵制：“我们预计意大利面价格因此很快就会大幅下跌，否则消费者会介意的。” 他谴责“面对零售价格表，所看到的严重扭曲”。意大利农业组织 Confagricoltura 副主席 拉萨(Matteo Lasagna) 力图“促进一项旨在消除不信任气氛的共同反思 [...]并推动承认一个材料的公平价格”。 

著名的面食生产商 Penny Italia 的采购总监帕斯夸莱·尼卡斯特罗 (Pasquale Nicastro) 谴责意大利人自相矛盾的欲望，他说：“消费者想省钱，但也有人关注价格，同时想要更好质量的产品。这促使我们开发两种不同的产品链。” 

 

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