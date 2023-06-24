中国驻意大使：意大利若退“一带一路”将不利于互信与合作

意大利/一带一路

有关意大利有可能在今年内宣布退出“一带一路”，中国驻意大利大使贾桂德23日受访时称，一带一路是彰显双方政治互信和合作战略水平的平台，如果贸然“退群”，对意大利形象、可信度和合作将造成不利影响。

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中国驻意大使贾桂德周五23日接受意大利浏览量最大的线上新闻网Fanpage专访。中国驻意大利大使馆官网星期六（24日）公布了访问内容。

据报道，针对意大利有可能终止“一带一路”谅解备忘录，贾桂德表示，中意一带一路谅备是一份互利共赢的合作文件，而不是一方对另一方的恩赐。中意关系在签署谅备后，战略水平进一步增强，意大利在中国外交关系中的优先地位、中意关系在中欧关系中的地位显著提升，产生了许多直接和间接利好效应。

贾桂德引用了一系列的数据，称两国大量的合作成果与效益绝非理所当然，与谅备签署后的积极舆论氛围和合作预期分不开。一带一路是两国长期互尊互信、互利共赢的成果结晶，也是多年来共筑友谊、务实合作的战略升华，其意义不仅包括经济层面。

贾桂德续称，对于一份彰显双方政治互信和合作战略水平的平台，如果意大利贸然决定“退群”，无疑将释放负面信号，给两国政治、经贸、文化等各领域合作“浇冷水”，恐怕也会对本国形象、可信度和合作预期造成相当不利的影响。

贾桂德又说，中国是难以替代的合作伙伴，更是不容错过的发展机会。在世界各国对华合作“踩油门”的时候，“踩刹车”“挂倒挡”显然不是符合两国利益的选择。

谈到脱钩论时，贾桂德则表示， “脱钩断链”已被证明违反经济规律和国际经贸秩序，不可能实现。

意大利为G7成员国当中唯一签署一带一路的国家。意大利与中国签署的一带一路谅解备忘录将在今年截止。

意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）有意在今年年底前退出一带一路倡议。梅洛尼之前不论在竞选期间还是在新政府上台后，已多次表达对一带一路的疑虑。基于考量到中国的经济报复，据悉，梅洛尼的外交顾问还在讨论这一潜在决定的细节和时间点。

另据《蚁报》（Le Formiche）23日报导认为，贾桂德的发言听起来像是抵制不续签所做的威胁。同时提醒意大利政府需在年底前采取行动，否则备忘录将在明年3月自动续5年。

《蚁报》上个月还曾分析，北京可能不会做出严厉反应，因意大利除了是北约和欧盟成员外，也是七大工业国集团（G7）成员国，若对意国做出严厉反应，恐引起其他联盟国的激烈反应。

该报分析指，上个月 G7 广岛峰会在闭幕前一天，美国、加拿大、日本、英国、法国、德国、意大利七国在峰会联合公报中共列 9 点方针，其中一项是减少中国在全球活动日益强硬所带来的风险，成员国间将保持彼此的经济合作。因此，倘若北京执意对意国做出严厉制裁，其他成员国不会坐视不管。此外，在一带一路10周年之际过度宣传意国的不续签只是让中国徒留污点而已。

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