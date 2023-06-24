意大利/一带一路

中国驻意大使：意大利若退“一带一路”将不利于互信与合作

有关意大利有可能在今年内宣布退出“一带一路”，中国驻意大利大使贾桂德23日受访时称，一带一路是彰显双方政治互信和合作战略水平的平台，如果贸然“退群”，对意大利形象、可信度和合作将造成不利影响。

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La présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, à Rome le 15 juin 2023.
La présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, à Rome le 15 juin 2023. AFP - FILIPPO MONTEFORTE
作者： 夏榕
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中国驻意大使贾桂德周五23日接受意大利浏览量最大的线上新闻网Fanpage专访。中国驻意大利大使馆官网星期六（24日）公布了访问内容。

据报道，针对意大利有可能终止“一带一路”谅解备忘录，贾桂德表示，中意一带一路谅备是一份互利共赢的合作文件，而不是一方对另一方的恩赐。中意关系在签署谅备后，战略水平进一步增强，意大利在中国外交关系中的优先地位、中意关系在中欧关系中的地位显著提升，产生了许多直接和间接利好效应。

贾桂德引用了一系列的数据，称两国大量的合作成果与效益绝非理所当然，与谅备签署后的积极舆论氛围和合作预期分不开。一带一路是两国长期互尊互信、互利共赢的成果结晶，也是多年来共筑友谊、务实合作的战略升华，其意义不仅包括经济层面。

贾桂德续称，对于一份彰显双方政治互信和合作战略水平的平台，如果意大利贸然决定“退群”，无疑将释放负面信号，给两国政治、经贸、文化等各领域合作“浇冷水”，恐怕也会对本国形象、可信度和合作预期造成相当不利的影响。

贾桂德又说，中国是难以替代的合作伙伴，更是不容错过的发展机会。在世界各国对华合作“踩油门”的时候，“踩刹车”“挂倒挡”显然不是符合两国利益的选择。

谈到脱钩论时，贾桂德则表示， “脱钩断链”已被证明违反经济规律和国际经贸秩序，不可能实现。

意大利为G7成员国当中唯一签署一带一路的国家意大利与中国签署的一带一路谅解备忘录将在今年截止。

意大利总理梅洛尼Giorgia Meloni有意在今年年底前退出一带一路倡议。梅洛尼之前不论在竞选期间还是在新政府上台后，已多次表达对一带一路的疑虑。基于考量到中国的经济报复，据悉，梅洛尼的外交顾问还在讨论这一潜在决定的细节和时间点。

另据《蚁报Le Formiche）23日报导认为，贾桂德的发言听起来像是抵制不续签所做的威胁。同时提醒意大利政府需在年底前采取行动，否则备忘录将在明年3月自动续5年。

蚁报》上个月还曾分析，北京可能不会做出严厉反应，因意大利除了是北约和欧盟成员外，也是七大工业国集团（G7）成员国，若对意国做出严厉反应，恐引起其他联盟国的激烈反应。

该报分析指，上个月 G7 广岛峰会在闭幕前一天，美国、加拿大、日本、英国、法国、德国、意大利国在峰会联合公报中共列 9 点方针，其中一项是减少中国在全球活动日益强硬所带来的风险，成员国间将保持彼此的经济合作。因此，倘若北京执意对意国做出严厉制裁，其他成员国不会坐视不管。此外，在一带一路10周年之际过度宣传意国的不续签只是让中国徒留污点而已。

 

 

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