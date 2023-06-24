乌克兰今借丹麦宝地召开和平秘密会议 私下希望中国派员参加

乌克兰/丹麦

丹麦今天主办一次由乌克兰组织的极为秘密的外交会议，将一些国家聚集在一起，包括一些在俄罗斯入侵后保持中立的国家，讨论建立持久和平。乌克兰方面称，希望中国官员与会。

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这个会议事先公布的细节非常少。虽然丹麦外交部对这次会议严加保密，但一位美国高级官员透露，白宫国家安全顾问沙利文将出席。这位美国消息人士告诉法新社，"丹麦已经慷慨地同意在哥本哈根主办这次会议"。

据一位西方官员说，这次会议的目的是讨论实现 "公正和持久和平 "的进程。

除了自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来一直支持乌克兰的国家的代表外，欧盟也将派出高级官员与会，目的是说服仍然说中立的国家向乌克兰提供在这个问题上的支持。

据一位欧洲高级外交人士告诉媒体，"我们在世界工业七国集团内部就和平方案进行了非常努力的讨论与推动"，该欧洲高级外交人士称，"我们的想法是更进一步，让巴西和印度等关键角色参与进来。" 据透露，他们应该在哥本哈根有代表与会。

该官员说："我们坦率地说，希望中国能够出席"。

巴西外交部的一个消息来源向法新社证实，巴西将由总统卢拉的外交政策顾问塞尔索-阿莫林代表巴西出席会议。

而南非外交部发言人克莱森-蒙耶拉说，南非外交部长赞恩-丹戈尔也将参加该会议。

金融时报援引接近该会议的消息来源报道，会议还可能包括来自土耳其的官员。土耳其是北约成员国，与克里姆林宫保持着良好的关系。

印度、巴西和南非与中国和俄罗斯同属金砖集团Brics，这三个国家都没有参与西方对莫斯科的制裁。

法新社说，在丹麦举行的非正式会谈预计不会产生正式声明，但目的是为乌克兰总统泽连斯基的和平计划举行峰会做铺垫。

据欧盟认为，这次峰会的日期尚未确定，但可能在夏季在哥本哈根或巴黎举行，必须以 "实质性 "的方式进行准备，为此欧盟正在寻求接触广泛的受众。这位欧洲高级外交官说：“我们认为，从国际社会获得尽可能广泛的支持至关重要。”

获得新的支持对基辅来说至关重要，因为乌克兰在6月初发起的反攻至今只取得了少量的成果。本周，在伦敦举办的第二届乌克兰重建会议，为这个在一年多的冲突后成为废墟的乌克兰筹集了600亿欧元。

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