佩斯科夫：针对普里戈津的刑事案件将被撤销，他将前往白俄罗斯

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据俄新社报导，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫最新表示，针对瓦格纳首领叶夫根尼·普里戈津刑事案件将被撤销，他将前往白俄罗斯。佩斯科夫没有具体说明普里戈任将在白俄罗斯具体做什么。他也不知道这位瓦格纳的创始人现在在哪里。报导称，正如克里姆林宫所强调的那样，普里戈津能够前往白俄罗斯的保证是俄罗斯总统普京的承诺。

俄罗斯圣彼得堡的一家纪念品店中贩卖的普里戈津与普京的面具。

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佩斯科夫表示，参与今天事件的瓦格纳的战士将不会遭到刑事检控。

据英国《金融时报》记者报导，佩斯科夫还表示，没有参加今天事件的瓦格纳战士将与俄罗斯国防部签订合同。没有关于俄国防部领导层潜在变化的消息。

报导指，尽管一度宣布普里戈津是“叛徒”，并在周六上午发誓要“清算”瓦格纳，但佩斯科夫说，普京已要求卢卡申科进行调解，希望避免任何进一步的流血事件，因为这位白俄罗斯领导人认识普里戈津已有20年。

佩斯科夫将这次事件——瓦格纳在武装叛乱中击落了直升机，占领了俄罗斯南部军区总部，并向莫斯科进军了大部分路程，描述为“相当困难”和“充满悲剧性的事件”。但他说，“有更高的目标，那就是摆脱流血和内部对抗”。

报导指，普京不会对该事件发表任何进一步评论。佩斯科夫强调，“今天的情况绝不会影响特别军事行动的进程，战士们成功击退反攻，特别行动将继续”。

根据克里姆林宫的声明，反恐行动将尽快取消。

佩斯科夫没有透露普里戈津是否设法确保俄国防部长绍伊古辞职的消息。他说只有普京有这个权力，所以普里戈津和卢卡申科无法讨论这个问题。

佩斯科夫表示，他不知道普京是否仍然信任俄防长绍伊古。

此外，佩斯科夫对记者表示，俄罗斯感谢白俄罗斯总统卢卡申科为解决与瓦格纳的冲突所做的努力。“我们感谢白俄罗斯总统所做的这些努力，”他说。

据俄新社记者报导，瓦格纳的士兵全部离开顿河畔罗斯托夫的俄罗斯南部军区总部。俄南部军区总部已恢复出入控制。

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