“俄罗斯正处于内战的门槛上”

俄罗斯瓦格纳佣兵团造反，引发德语媒体多方关注。

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瑞士《阿尔高日报》报道说，俄罗斯专家认为，政变对普京来说十分危险。未来数小时将具有决定性。政治分析家杜博伊（Alexander Dubowy）说，俄罗斯“正处在内战的门槛上”。

德国《明镜》周刊报道说，德国多位政治家估测，普里戈津反对普京——私人兵团的起义可能有利于乌克兰，并将扩展到世界其他地区。德国政府的反应是怎样的呢？德国政府成立了一个危机小组。外长贝尔伯克正在与七国集团的部门同事进行协调。由于难以看清局势，很多德国政治家在评估局势时，比较谨慎。德国防长皮斯托里乌斯认为，（起义）“后果难以推测，因为我们不清楚，俄国的不稳定会达到什么程度，谁最终能占上风以及谁跟谁会走到一起。”“现在做出评估为时过早。”在问到德国的可能性时，这位防长回答说：“目前局势下，我们没有行动可选项。”“这是俄罗斯内政冲突。”“我们只是观察者。”但多位德国政治家认为，兵变会有利于乌克兰。

德国《商报》认为，俄罗斯政府与雇佣军领袖普里戈津之间的冲突在本周末达到了顶峰。普京于2016年创建了国家警卫队，以平息国内的起义。仅从兵员数量上来看，国家警卫队比瓦格纳兵团要强大很多。由普京直接领导的国家警卫队现在是普京的王牌，在冲突中将起决定性作用。

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