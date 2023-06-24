俄罗斯瓦格纳军事政变：世界密切关注一览 欧盟启动危机应对机制

俄罗斯/瓦格纳兵变

许多国家周六非常密切地关注俄罗斯的局势，指出在瓦格纳雇佣兵领导人普里戈津对俄罗斯正规军发起进攻后，接下来的几个小时将是关键。乌克兰认为，这场危机显示了俄罗斯的弱点。西方国家密切交换俄罗斯局势进展情报。捷克国防部长的反应具有讽刺，称这并不奇怪。这是俄罗斯的一个传统。失败的战争总是以沙皇被处决而告终的。

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法新社综合各国关注俄罗斯兵变情况如下：

乌克兰

乌克兰国防部副部长甘娜-马里亚尔称，基辅将这次俄罗斯瓦格纳叛乱的爆发，视为乌克兰的 "机会之窗"。

乌克兰总统泽连斯基说，瓦格纳集团的兵变说明了俄罗斯的弱点，这个国家陷入了 "邪恶和混乱"，并说乌克兰正在保护欧洲其他地区。泽连斯基说，"俄罗斯的弱点很明显。完全的弱点"。泽连斯基在社交网络上说，"同样明显的是，乌克兰有能力保护欧洲不被俄罗斯的邪恶和混乱所侵污"。

欧盟和七国集团

欧盟外交负责人博雷利在最初指出该事件是 "俄罗斯的内部问题"，同时表示他正在 "密切关注 "这一情况，博雷利在一条推文中重申，"我们对乌克兰的支持是坚定不移的"。

博雷利还表示，在定于周一在卢森堡举行的欧盟外交部长会议之前，他已经启动了欧盟的 "危机应对中心"，以协调27个成员国之间的交流。

博雷利说，七国集团外长也在周六举行了会议，但博雷利没有给出这些交流内容的任何细节。

土耳其

据克里姆林宫表示，普京在周六的电话交谈中得到了土耳其总统埃尔多安的 "全力支持"。

白俄罗斯

白俄罗斯外交官表示，瓦格纳的叛乱是对西方的 "礼物"。

关于白俄罗斯总统卢卡申科逃往土耳其的消息没有被证实。

英国

英国首相里希-苏纳克周六在BBC上呼吁 "各方负责任，保护平民"，并表示他正在密切关注局势，并将在当天晚些时候与英国的一些盟友举行会谈。

据英国国防部分析，在未来的几个小时里，俄罗斯安全部队，特别是俄罗斯国民警卫队对普京的忠诚度，对于危机的结果至关重要。这代表俄罗斯国家遭遇近来最重要的挑战。

法国

法国总统马克龙称正在密切关注这一局势。指法国仍然专注于支持乌克兰。

意大利

意大利总理梅洛尼正在密切关注俄罗斯发生的事件，这些事件表明对乌克兰的侵略也在造成俄罗斯的不稳定。

在推特上，外交部长安东尼奥-塔贾尼建议生活在俄罗斯的意大利人 "小心"。

德国

德国总理朔尔茨正在不断了解情况"。一位总理府发言人告诉法新社："局势仍然非常动荡，所以我们正在非常密切地监测，也在与我们最亲密的盟友进行协调。

德国外交部已经更新了对旅行者的建议，在官方网站上建议他们 "在进一步通知之前避开莫斯科市中心"，以及 "政府设施，特别是军事设施"。

奥地利

保守的奥地利总理卡尔-内哈默是俄罗斯入侵乌克兰后在莫斯科会见普京的少数政府首脑之一，他坚持认为存在核危险。他指出，"俄罗斯联邦的局势始终是最重要的，因为（它）拥有巨大的生物、化学和核武器的潜力。在这方面，欧盟的凝聚力和团结是最重要的保证"。

奥地利还建议在俄罗斯的奥地利公民避开与乌克兰接壤的俄罗斯领土，包括罗斯托夫和克拉斯诺达尔地区，并呼吁在莫斯科和其他主要城市保持警惕。

欧洲北方国家

瑞典、挪威和丹麦通过各自的外交部长作出了反应。前两个国家说，他们正在 "密切关注俄罗斯的发展"。挪威也建议不要前往俄罗斯旅行。

丹麦建议其目前在俄罗斯的公民 "呆在室内，（要）耐心等待，（要）通过Itar-Tass等媒体获取信息"。

比利时

比利时国防部长Ludivine Dedonder在推特上说，俄罗斯的局势是严重的。比利时国防部长说："我正在继续与我的部门密切监测事态发展，并观察局势将对乌战冲突产生什么影响"。

捷克共和国

捷克共和国，通过两位部长，在周六做出了具有某种讽刺意味的反应。捷克国防部长称，"我们终于知道俄罗斯人的特别行动是什么意思。经过16个月的乌克兰战争，俄罗斯正在对俄罗斯发动战争。"国防部长Jana Cernochova说，“这并不奇怪。这是他们的一个传统。失败的战争总是以沙皇被处决而告终，然后是混乱和由特务间谍监督的内战。” 部长调侃普京说，“祝贺你。”

至于外交部长扬-利帕夫斯基，他对这一俄罗斯对抗俄罗斯发生说"非常满意"。利帕夫斯基还说："我可以看到我去克里米亚度假的计划即将到来"。

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