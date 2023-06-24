俄罗斯违禁用伊朗无人机在侵乌战里滥炸 法美英促联合国调查

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美国、英国和法国要求联合国紧急调查俄罗斯在乌克兰战争中使用伊朗提供的无人机的报道。俄罗斯违反了联合国对伊朗的制裁决议。但面对俄罗斯对此动议的强烈反对，尚不清楚联合国是否会推动调查。

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美国、英国、法国要求联合国调查俄罗斯在乌克兰违反制裁使用伊朗无人机的情况。尽管有大量证据表明伊朗无人机曾被用来攻击乌克兰城市，但俄罗斯否认使用伊朗无人机。

美国大使格林菲尔德指出，美国本月发布了进一步信息，记录伊朗提供了数百架无人机，以及可用于其生产的设备。她说，乌克兰和英国还向联合国提交了乌克兰军方回收的伊朗无人机的证据。

美国大使在发表呼吁进行调查的声明后告诉联合国安理会，“这对乌克兰人民来说是生死攸关的问题。”

阿尔巴尼亚和乌克兰也签署了该声明。

据美联社今天报道称，这五个国家指责俄罗斯违反了安理会批准伊朗与六大国家2015年核协议的决议，不仅采购了数百架Mohajer和Shahed无人机，还与伊朗合作在俄罗斯境内生产无人机。

声明称，2015年的安理会决议禁止所有国家在未经安理会事先批准的情况下从伊朗转让此类武器。

美国及其盟友表示：“俄罗斯最近几周一直在使用这些无人机袭击基辅，摧毁乌克兰基础设施，并杀害和恐吓乌克兰平民。” “联合国必须回应国际社会越来越多的要求调查这些违法行为的呼声。”

据称，联合国副发言人法尔汉·哈克表示，由联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯领导的联合国秘书处仍在分析收到的有关“据称伊朗以不符合 2015 年决议的方式转让无人飞行器”的指控信息。他说，预计古特雷斯很快就会提交一份报告，监督该决议执行情况的委员会的专家将于本月讨论，并于 7 月由 15 名成员组成的安理会讨​​论。

俄罗斯是拥有否决权的五个常任理事国之一。

美国大使格林菲尔德告诉记者，该决议授权秘书长展开调查。联合国副发言人哈克没有表示古特雷斯是否会决定展开调查。

俄罗斯驻联合国大使瓦西里·内本齐亚（Vassily Nebenzia）告诉安理会，乌克兰关于俄罗斯使用伊朗无人机的指控没有“一丁点可信的证据”。俄罗斯官员警告，“我们希望联合国秘书长有足够的智慧，不要被西方误导。”

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