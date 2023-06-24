卢卡申科与普里戈津会谈一整天：普里戈津已同意停止瓦格纳的行动

俄罗斯/政治/欧洲

据白俄罗斯总统记者团报道，白俄罗斯总统卢卡申科经与俄罗斯总统普京商定，与瓦格纳私营军事集团（PMC）首领普里戈津举行了会谈。据俄新社报导，白俄罗斯总统新闻部门称，卢卡申科在通过自己的渠道进一步澄清情况后，经普京同意，与普里戈津举行了会谈。声明称，“谈判持续了一整天。结果，就不允许在俄罗斯领土上发动流血冲突达成了协议。普里戈津接受了白俄罗斯总统卢卡申科的建议，停止瓦格纳武装人员在俄罗斯领土上的行动，并采取进一步措施，缓解紧张局势”。

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据俄新社报导，卢卡申科关于瓦格纳私营军事集团周围局势的完整声明写道，“今天上午，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京向白俄罗斯总统通报了瓦格纳私营军事集团在俄罗斯南部的局势。两国元首同意采取联合行动。在制定协议的过程中，白俄罗斯总统通过自己的渠道进一步明确了情况，并经俄罗斯总统同意，与瓦格纳首领叶夫根尼·普里戈津举行了会谈。”

声明称，“谈判持续了一整天。结果，他们达成了不允许在俄罗斯境内发动血腥屠杀的协议。叶夫根尼·普里戈津接受白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科的提议，停止瓦格纳公司武装人员在俄罗斯的行动，并采取进一步措施缓和紧张局势。”

声明补充说，“目前，摆在桌面上的是一个绝对有利且可接受的解决方案，并为瓦格纳私营军事集团战士提供安全保障。正如之前报道的那样，白俄罗斯总统还与该国安全集团就局势在今天举行了两次会议。”

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