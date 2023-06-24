瓦格纳兵变兵临城下 莫斯科局势紧张呼吁市民减少外出 传有正规部队加入叛军

俄罗斯/瓦格纳兵变

莫斯科市长今天承认首都局势紧张。该市罕见将下星期一定为休假日，鼓动市民待在家里不要外出。瓦格纳兵变部队先头势力突破俄罗斯军方在沿路设置卡车路障一路迅速冲向莫斯科。俄罗斯空军精锐部队被征集防堵瓦格纳士兵，但瓦格纳未遇多少阻拦，有消息指有正规部队倒戈加入瓦格纳叛军。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，莫斯科市长周六表示，俄罗斯首都的局势 "很困难"，来自准军事组织瓦格纳的反叛部队正在向莫斯科进军。莫斯科当局并宣布周一为公共假日，以限制市民出门旅行。

据莫斯科市长谢尔盖-索比亚宁直言不讳地承认"情况很糟糕"。该市长说："为了尽量减少风险（......），我决定宣布周一放假一天"。但某些活动和市政服务除外。他呼吁莫斯科人 "尽可能限制与减少"他们在市内的行动，并警告说，某些道路和某些地区的交通可能被 "封锁"。

另据自由时报称，俄罗斯官方设卡车路障拦不住瓦格纳兵变部队，并传俄精锐空降军疑倒戈。

俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）首脑普里戈津（Yevgeny Prigozhin）宣布叛变，试图推翻俄国防部高层。瓦格纳部队已兵临城下，俄军对此似乎无计可施，仅能用卡车组成路障减缓其进攻；同时俄空降军近卫第217团也疑似宣布倒戈加入瓦格纳。

该报引述东欧媒体《Visegrád 24》今（24）日晚间在推特上表示，俄罗斯在瓦格纳前往莫斯科必经的M4高速公路上以多辆重型卡车设置路障，但遭瓦格纳车队突破；乌克兰内政部长顾问格拉申科（Anton Gerashchenko）也分享影片，称在莫斯科郊区的公路上也出现以卡车、装甲运兵车与俄军为组合的多重路障，试图拖延瓦格纳前进的速度。

该报道还称，随着瓦格纳势如破竹进军莫斯科，俄罗斯正规军也传出倒戈声音，推特上开始流传一段俄罗斯空降军近卫第217团士兵的声明影片，片中只有一名身穿俄军制服的持枪士兵，他在片中表示，该团支持瓦格纳对俄罗斯国防部发起的“正义行动”。” 该报道称，但相关讯息仍待查证。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅