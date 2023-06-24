瓦格纳兵变：俄罗斯高官出逃潮？白俄总统也传飞往土耳其

俄罗斯/瓦格纳兵变/普京

俄乌战争冲突持续，俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）首脑普里戈津（Yevgeny Prigozhin）宣布叛变，试图推翻俄罗斯国防部高层。瓦格纳虽尚未抵达莫斯科，但包括总统普京等政府高层，似乎正准备逃离首都，已有3架俄罗斯总统专机今（24）日晚间飞离莫斯科。稍早，克里姆林宫发言人澄清普京仍然在克里姆林宫坚持工作。仍需查证的消息说，白俄罗斯总统卢卡申科及其家人，今日稍早也传出搭乘私人飞机从首都明斯克离开，飞往土耳其。

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自由时报今天引据“flightradar24”航班资讯网站显示，莫斯科当地时间下午2点，1架隶属“俄罗斯总统机队”（Rossiya Special Flight Squadron），呼号RSD697的Ilyushin Il-96-300PU专机飞离莫斯科，另有1架呼号RSD523的A319专机，以及呼号RSD629的Tupolev Tu-214PU专机，朝着西北方向飞行，航班资讯均没有显示其目的地。

该报指，从2架专机的航线判断，极有可能是飞往普京位于诺夫哥罗德州瓦尔代湖（Lake Valdai）畔的官邸，该官邸是普京已知8处官邸之一。不过稍早A319专机已经降落于圣彼得堡。

消息称，除了俄罗斯总统机队外，莫斯科也涌现不少私人飞机，疑似准备撤离当地的权贵，其中就包含俄罗斯四大钢铁公司之一的北方钢铁（Severstal）专机。

该消息称，白俄罗斯总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）及其家人，今日稍早也传出搭乘呼号B28703的私人飞机从首都明斯克离开，飞往土耳其。报道称相关讯息仍待查证。

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