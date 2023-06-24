瓦格纳兵变：CNN讨论普京是否有一夕倒台可能

俄罗斯/瓦格纳兵变/普京

据《CNN》报道称，面对瓦格纳佣兵团的叛变，俄国总统普京正面临掌权23年以来，最严重的一次威胁；令人震惊的是，他一直以来维持“独裁统治”的形象，全面控制的局势，在这一夜之间，面临崩盘的危机。

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据自由时报今天引述消息报道称，瓦格纳叛变或引发普京政权一夕崩盘？CNN指后续动荡无可避免。

该报引述《CNN》指出，这是不可避免的，俄国在战争当中管理不善，但当局透过封闭、不受批评的政府体系，才能在令人发指的灾难中幸存下来；这也并非意味普京政权一定会崩盘，因为批评普京的异议人士会以任何形式“消失”，像是从窗户向外坠楼，或者被毒害身亡；如今叛变的局面出现，或许是让俄国政府免于崩盘的唯一方法。

《CNN》提到，各界经常会认为俄国的一举一动，都是普京精心策划的，其试图让军队将领，以及瓦格纳首领普里格津，作为直言不讳的批评者，以保持双方具有一种紧张的关系存在，因此普里戈津的先前抨击政府的行动，也有可能被视为是一种战略；不过，今天情况似乎不同，普京被迫承认，俄国南部顿河畔罗斯托夫（Rostov-on-Don）的军事总部已被瓦格纳占领，战略考量的说法也就不攻自破。

据《CNN》透露，这并不是第一次看到俄当局显出疲态，今年春天就有迹象出现；1架无人机在5月份袭击克里姆林宫，肯定让普京身边的政治菁英，开始质疑首都的防御系统十分薄弱；几天后，更多乌克兰的无人机袭击了俄政府高层的别墅。

《CNN》指出，此次叛变将改变战争的进程，这对乌克兰来说是有利的。

该报引述《CNN》研判，普里戈津可能不会获胜，俄国政府也可能不会崩盘，但普京的权力被削弱是事实，后续他可能会做出一些不理性的举动，来证明自己的实力；他可能无法接受未来几个月，俄军将在乌克兰前线失败的逻辑和论述，也可能不会意识到自己的军队当中，不满的情绪有多深，也没有适当控制他们的行动。俄罗斯若要作为一个负责任的核武国家，取决于政府高层的稳定与否。

据《CNN》分析，普京后续可能会出现许多错误的决策，而普京政权从这一刻起，不会再回到过往的控制力道，接下来进一步动荡和变革的发生，都将无可避免。

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