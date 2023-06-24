瓦格纳叛军向莫斯科挺进 俄正规军空中地面截堵挡不住

俄罗斯/瓦格纳

周六，叛变的俄罗斯雇佣军连夜夺取了一座南部城市罗斯托夫后，向莫斯科猛冲，俄罗斯军方从空中向他们开火，但似乎无法减缓他们闪电般的前进速度。

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俄罗斯瓦格纳叛军向莫斯科开进。路透社今天报道称，普京(Vladimir Putin)总统在他的23年的统治中面临首次真正严峻挑战，但他发誓要镇压一场武装叛变，他将这场武装叛变比作一个世纪前的俄罗斯内战。

普京前盟友普里戈津领导的瓦格纳私人军队的战士已经行进了抵达首都的大部分路程，占领了罗斯托夫市，并开始向莫斯科进军 1,100 公里的路程。

路透社看到运兵车和一辆载有坦克的平板卡车冲过沃罗涅日市，驶向莫斯科，途中有一架直升机向他们开火。但没有报道称叛军在高速公路上遇到任何实质性抵抗。

俄罗斯媒体展示了莫斯科南郊一小群警察在机枪阵地上执勤的照片。首都以南利佩茨克地区当局要求居民呆在家里。

超过 100 名消防员在沃罗涅日的一个着火的燃料库中采取行动。路透社获得的视频显示，一架直升机飞过后不久，就自燃爆炸成火球。普里戈津指责俄罗斯军队在试图减缓纵队前进速度时从空中袭击平民目标。

普里戈津表示，他的手下正在进行一场“正义游行”，以清除腐败无能的指挥官，他指责这些指挥官搞砸了乌克兰战争。

但普京在克里姆林宫发表电视讲话时表示，俄罗斯的生存正受到普里戈津威胁。

目中无人的普里戈津迅速回答说，他和他的手下无意自首。普里戈津说，“总统在谈论叛国罪时犯了一个严重的错误。我们是祖国的爱国者，我们曾经并正在为之奋斗。”普里戈津在刚刚发布的音频信息中说。“我们不希望这个国家继续生活在腐败、欺骗和官僚主义之中。”

普里戈任的私人军队在乌克兰进行了最血腥的战斗，尽管他与高层不和了几个月，但他表示，他不费一枪一弹就占领了位于罗斯托夫的俄罗斯南部军区总部。罗斯托夫是俄罗斯整个入侵部队的主要后方后勤枢纽，居民们平静地走来走去，用手机拍摄瓦格纳战士乘坐装甲车和主战坦克就位的情况。

一辆坦克插在灰泥建筑之间，上面贴着马戏团的广告海报。另一张的正面用红色油漆写着“西伯利亚”，明确表示要席卷俄罗斯全境。

在莫斯科，街道上的安全警力有所增加。红场被金属屏障封锁。

西方国家首都表示，他们正在密切关注拥有核武器的俄罗斯的局势。白宫表示，拜登总统已听取情况通报。英国国防部表示：“这是俄罗斯政府近年来面临的最重大挑战。”

普京对权力的掌控可能取决于他能否在俄罗斯大部分军队部署在乌克兰南部和东部前线之际召集足够忠诚的军队来打击反叛的雇佣军。

叛乱还可能导致俄罗斯在乌克兰的入侵部队陷入混乱，而此时基辅正发起自去年二月战争开始以来最强劲的反攻。

乌克兰总统泽连斯基在社交媒体消息中写道：“俄罗斯的弱点是显而易见的。全面的弱点。” “俄罗斯在我们的土地上保留军队和雇佣军的时间越长，它以后给自己带来的混乱、痛苦和问题就越多。”

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