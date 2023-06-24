瓦格纳老板“军事政变”？普京承认局势糟糕

俄罗斯/乌克兰/瓦格纳/普里戈津

俄罗斯侵乌战雇佣军瓦格纳集团头领普里戈津挥军占领俄罗斯边境城市罗斯托夫以及俄军侵乌战总司令部，并准备与俄罗斯正规军血拼。俄罗斯总统普京今天承认罗斯托夫的局势 "很困难"。目前，普里戈津局限于指控俄罗斯军方，尤其是国防部长伊绍古，而不没有反普京。但观察指，如果普京下令击杀普里戈津以及消灭瓦格纳雇佣军，不排除普里戈津率军反普京。

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俄罗斯总统弗拉基米尔-普京周六承认，罗斯托夫的局势 "很困难"，准军事组织瓦格纳的领导人普里戈津声称控制了包括一个机场在内的当地军事地点。

俄罗斯总统普京罕见发表全国紧急讲话，许诺将采取决定性的措施来稳定罗斯托夫的局势。普京在向全国发表的视频讲话中说，"情况仍然很糟糕"。他指出，在俄罗斯南部的这个城市，"民事和军事行政机构的运作事实上受到了阻碍"。

法新社说，俄罗斯进攻乌克兰的军事总部就设在这里。

普京讲话中显示强硬，发誓 "不会让 "一场新的 "内战 "在俄罗斯爆发，警告要对准军事组织瓦格纳的武装叛乱构成的致命威胁采取坚定措施。

据普京称，"我们不会让这种情况再次发生。"

普京在提到第一次世界大战后俄罗斯的内战后说。"任何内部动乱对我们的国家、我们的民族都是致命的威胁。它是对俄罗斯、对我们人民的打击。而我们保护祖国免受这种威胁的行动将是坚定的"。

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