瓦格纳距离莫斯科最快不足200公里 分析担忧要抢夺核武器自重

俄罗斯/瓦格纳兵变

俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团首脑普里格津宣布叛变，试图推翻俄国防部高层。今日晚间有消息传出，瓦格纳部队已抵达距离莫斯科不到200公里的南部城市图拉州（Tula）。有消息称同时瓦格纳疑似将夺取俄军核武器库。

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据自由时报引述消息报道，瓦格纳反戈莫斯科剩不到200公里路程，有疑抢俄军核武换谈判筹码。

关注俄乌战争战况的推特帐号“Ukrainian Front”今晚指出，有俄罗斯军事博主指出，瓦格纳部队已经进入图拉州，该地距离莫斯科不到200公里。东欧媒体《visegrad24》则称，在利佩茨克地区已发现瓦格纳车队，该地距离莫斯科仅有4小时的车程；同时俄陆军已在莫斯科西南处的要道修筑机枪阵地，预计瓦格纳可能由此进城。

消息称，瓦格纳正在前往沃罗涅日州鲍里索格列布斯克地区 （Borisoglebsk），该地有一处俄罗斯国防部“第十二总局”（12th Chief Directorate）管理的核武库，代号为“375 object C”，瓦格纳极有可能将其夺下，以换取谈判筹码。

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