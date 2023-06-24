瓦格纳造反 普京定调武装叛乱下令镇压

俄罗斯/瓦格纳

俄罗斯雇佣军瓦格纳头目普里戈津的私人军队控制了南部城市罗斯托夫，试图推翻俄罗斯总统普京的军事领导。普京立场趋硬，誓言要镇压武装叛变。

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据路透社新近报道，在俄罗斯自20年前车臣战争以来的首次武装叛乱中，普里戈津的瓦格纳民兵全副武装的战士控制了顿河畔罗斯托夫的街道，这座城市靠近乌克兰边境，人口超过100万，是俄罗斯军队南部军区司令部，更是俄军侵略乌克兰总司令部。

普里戈津说，他率领部队从乌克兰进入俄罗斯后，占领了那里的俄罗斯南部军区总部。该市是俄罗斯入侵部队的主要后方后勤枢纽。当瓦格纳战士驾驶装甲车和巨型坦克在市中心占据阵地时，当地居民们仍四处走动，还用手机拍摄。

俄罗斯安全部门消息人士告诉路透社，瓦格纳武装分子还控制了沃罗涅日市的军事设施，该市位于通往莫斯科的道路上更北的地方。

路透社说无法独立证实那里的情况。

在莫斯科，街道上的安全警力有所增加。红场被金属屏障封锁。普京在电视讲话中表示，“过度的野心和既得利益导致了叛国”，普京并称这次兵变是“背后捅刀子”。普京警告，“这对俄罗斯、对我们的人民都是一个打击。我们保卫祖国免受这种威胁的行动将是严厉的。” 普京说：“所有故意走上背叛之路、准备武装叛乱、走上勒索和恐怖手段道路的人都将受到不可避免的惩罚，他们将向法律和人民负责。”

据该报道，西方国家首都表示，他们正在密切关注拥有核武器的俄罗斯的局势。白宫表示，拜登总统已听取情况通报。英国国防部表示：“这是俄罗斯政府近年来面临的最重大挑战。”英国官方称，“在接下来的几个小时里，俄罗斯安全部队，特别是俄罗斯国民警卫队的忠诚度将是这场危机如何发展的关键。”

普里戈任曾是一名囚犯，也是普京的长期盟友，他领导着一支私人军队，其中包括从俄罗斯监狱招募的数千名前囚犯。他的部下参加了长达 16 个月的乌克兰战争中最血腥的一场战斗，这是一场针对东部城市巴赫穆特的旷日持久的战斗。他与正规军高层几个月来一直不和，指责将军们无能，并扣留士兵弹药。

周五，普里戈津在声称军方在空袭中杀死了大量瓦格纳战士后，发起了明显的兵变。俄罗斯国防部否认了这一说

俄罗斯联邦安全局安全部门以武装叛乱罪对普里戈津提起刑事诉讼，并说他的言论“呼吁在俄罗斯领土上爆发武装内战”就是罪证。

据罗斯托夫当地消息，俄罗斯正规军已经接近该地区，当地官员曾报告，双方已经初步交火。

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