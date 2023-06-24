静观瓦格纳造反 乌克兰称这只是刚刚开始

乌克兰/俄罗斯/瓦格纳

乌克兰总统的一名顾问评论说，俄罗斯准军事雇佣军瓦格纳叛乱在俄罗斯引起的危机，只是刚刚开始。乌克兰静观事态发展，仍然加紧防御俄罗斯导弹袭击。俄罗斯南部地区官员报告，俄罗斯正规军在罗斯托夫地区开始与瓦格纳武装力量交火。

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乌克兰总统的一名顾问周六针对瓦格纳占领俄罗斯军队南部司令部以及侵乌战俄军总司令部事件称，"在俄罗斯这只是个开始。俄罗斯精英们之间的分歧太明显了。

该乌克兰总统顾问说：俄罗斯内部寻求达成协议并假装一切问题都解决了，这是行不通的。

法新社引据俄罗斯地方当局报告，俄罗斯军队周六正在沃罗涅日地区开展 "战斗 "行动，该地区与乌克兰接壤，位于莫斯科以南约600公里，该地区正处于准军事组织瓦格纳的武装叛乱之中。

该地区州长Alexander Gusev在电报群Telegram上报告说：作为沃罗涅日州境内反恐行动的一部分，俄罗斯联邦武装部队正在进行必要的措施和战斗行动。

俄罗斯官方已经将对付瓦格纳雇佣军反叛行动归类为反恐。

沃罗涅日位于莫斯科和南部城市罗斯托夫之间的半路上，瓦格纳在周六早些时候声称对首次夺取俄军南部军区以及侵乌俄军总司令部军事基础设施的事件负责。

消息没有提及俄罗斯军队与瓦格纳雇佣军交战的细节。

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