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德国官员怀疑普里戈津停止进军莫斯科是因为未受到预期的支持

据德国《明镜》杂志报导，德国外交部和国防部于周六晚间向联邦议院外交和国防委员会的议员通报了当时俄罗斯国内的事态发展。在口头通报中，德国外交部第二政治司司长贝尔曼（Tjorven Bellmann）及国防部国务秘书穆勒（Siemtje Möller）据称表示，怀疑瓦格纳首领普里戈津的政变企图没有得到他所希望的俄罗斯国家部队的支持，因此停止了向莫斯科进军。

俄罗斯瓦格纳私营军事集团首领普里戈津资料图片 © 路透社图片

广告 继续浏览后续 两位德国政府代表无法提供有关克里姆林宫和普里戈津之间协议内容的任何信息，也无法透露俄总统普京、国防部长绍伊古和武装部队总参谋长格拉西莫夫的行踪。 据《明镜》杂志报导，德国联邦议院外交和国防委员会预计将在本周初召开特别会议。 《明镜》杂志的另一篇报道透露，周五早上，当德国联邦议院的一些议员聚集在国防部听取有关乌克兰局势敏感信息的简报时，德国联邦情报局的两名高级代表与会，但他们却根本没有提及，普里戈津与俄罗斯政府和军方领导人之间的内部权力斗争。 《明镜》杂志问道，“德国联邦情报局（BND）难道不知道瓦格纳首领普里戈津与俄罗斯总统普京及其军队之间的冲突即将升级吗？” 电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅 下载法广应用程序跟踪国际时事