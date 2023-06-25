普里戈津称流亡下落暂不明

俄罗斯/瓦格纳兵变/普里戈津流亡

截至周日上午，仍然没有普里戈津抵达白俄罗斯的报道。许多其他问题仍未得到解答，包括普里戈津是否会与瓦格纳的部队一起流亡，以及他在那里可能扮演什么角色（如果有的话）。

广告 继续浏览后续

据美联社今天报道称，俄罗斯雇佣军领导人的流亡结束了叛乱，但引发了人们对普京权力的质疑。

俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)执政二十多年来面临的最大挑战，在这位命令军队进军莫斯科的叛乱雇佣军指挥官突然与克里姆林宫达成流亡协议并吹响撤退声后宣告兵变结束。

然而，短暂的叛乱暴露了俄罗斯政府军的弱点，普里戈津指挥下的瓦格纳集团士兵能够畅通无阻地进入俄罗斯城市顿河畔罗斯托夫，并向莫斯科推进数百公里。俄罗斯军队被紧急调动保卫俄罗斯首都。

根据克里姆林宫发言人佩斯科夫周六宣布的协议，普里戈津将前往邻国白俄罗斯，该国支持俄罗斯入侵乌克兰。对他发动武装叛乱的指控将被撤销。

政府还表示，不会起诉参加兵变的瓦格纳战士，而那些没有参加兵变的战士将获得国防部的合同。普里戈津命令他的部队返回乌克兰的野战营地，他们在那里与俄罗斯正规军继续在乌克兰的侵略战争。

普里戈津在叛乱期间发布了一系列音频和视频更新，自从克里姆林宫宣布已为他斡旋达成结束游行并离开俄罗斯的协议后，普里戈津就陷入了沉默。

普京早些时候曾发誓要惩罚那些由他曾经的门生领导的兵变的幕后黑手。在向全国发表的电视讲话中，他称这次叛乱是“背叛”和“叛国”。

佩斯科夫表示，普京允许普里戈津及其部队获释的“最高目标”是“避免流血和内部对抗带来不可预测的结果”。

分析人士表示，普京面临的风险是他是否会被视为软弱。

前美国驻乌克兰大使约翰·赫布斯特在美国有线电视新闻网 (CNN) 上表示：“这件事让普京的地位一直被削弱。”

英国国防部表示，周六早些时候，普里戈津的私人军队似乎控制了顿河畔罗斯托夫的军事总部，该市位于莫斯科以南 660 英里（1000 多公里），负责俄罗斯在乌克兰的作战行动。

一家美国智库认为，普里戈津的叛乱“暴露了克里姆林宫和国防部的严重弱点”。

战争研究所表示，克里姆林宫难以对叛乱做出一致的反应，原因之一可能是俄罗斯在乌克兰遭受重大损失的影响。

普里戈津曾要求国防部长谢尔盖·绍伊古下台，长期以来，普里戈任一直严厉批评他在乌克兰长达16个月的战争中的行为。

如果普京同意绍伊古的下台，那么在总统将普里戈津称为背后中伤的叛徒之后，这可能会对总统造成政治损害。

美国掌握的情报显示，普里戈津一段时间以来一直在与俄罗斯边境附近集结军队。这与普里戈津的说法相矛盾，普里戈津声称他的叛乱是对俄罗斯军方周五袭击他在乌克兰的营地的回应。

一位知情人士称，美国国会领导人上周早些时候听取了瓦格纳集结情况的简报。

克里姆林宫向普里戈任提出特赦是由白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科谈判达成的，这可能会提高他在与普京关系中的地位。

战争研究所写道，这位白俄罗斯领导人的角色“让普京感到羞辱，并可能为卢卡申科带来了其他好处”。

瓦格纳部队在乌克兰战争中发挥了至关重要的作用，占领了东部城市巴赫穆特，这是一个发生了最血腥和最长的战斗的地区。

瓦格纳也已向利比亚、叙利亚和几个非洲国家以及乌克兰派遣了雇佣军军事人员。

消息称，法国总统马克龙日前谴责俄罗斯通过派遣瓦格纳雇佣军破坏非洲稳定

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅