瓦格纳兵变蜷缩回营 莫斯科防备工事未拆 普里戈津隐匿

俄罗斯/瓦格纳兵变

尽管瓦格纳叛军领导人普里戈津做出了转折决定，但应对准军事团体叛变，在莫斯科及周边地区推行的 "反恐行动措施"周日仍然维持有效。

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据法新社记者观察，在首都南部通往莫斯科的主要道路上，仍有大量警察巡逻。

在莫斯科地区，根据负责俄罗斯高速公路的Avtodor机构的一份报告，星期天在连接莫斯科和罗斯托夫（西南）的高速公路上也保持了交通限制。连接罗斯托夫和莫斯科的大段高速公路被封锁，在道路上实行身份和车辆检查。

瓦格纳的叛军在周六控制了罗斯托夫俄罗斯南部军区司令部以及侵乌战俄军总部后然后也撤离。

周六，在普里戈津宣布他的士兵向俄罗斯首都进军后，俄罗斯国家反恐委员会（NAK）下令在莫斯科及其地区，以及与乌克兰交界的沃罗涅日地区实行 "反恐行动制度"。这一制度赋予保安部队更大的权力，特别是开展警察行动。

莫斯科市长Sergei Sobyanin昨天下令，鉴于 "困难 "的局势，周一将放假一天。

周六晚上，普里戈津宣布，在与白俄罗斯总统亚历山大-卢卡申科谈判后，他的瓦格纳士兵返回他们的营地，以避免流血事件。

但今天周日，并不清楚普里戈津在瓦格纳战士撤出罗斯托夫后的去向，克里姆林宫称他已同意前往白俄罗斯，对他的指控也已被撤销。

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