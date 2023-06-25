美国未评瓦格纳兵变 但布林肯指普京权威受到真正挑战

美国/俄罗斯/瓦格纳兵变

美国国务卿布林肯周日表示，准军事组织瓦格纳负责人普里戈津的流产政变揭示了俄罗斯国家最高层的 "真正裂缝"，兵变挑战了总统普京的权威。

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据美国国务卿布林肯在哥伦比亚广播公司说，"这直接挑战了普京的权威。因此，它提出了真正的问题，揭示了真正的裂缝"。

美国在过去24小时内一直在与欧洲盟友就俄罗斯的兵变危机进行密集磋商，直到现在还避免对这一兵变事件进行直接评论。布林肯本人在周六与七国集团国家以及波兰和土耳其的同僚讨论了俄罗斯的局势。

在周日的电视节目中，他仍然认为现在猜测危机对俄罗斯或乌克兰战争的影响 "为时过早"。但他说，"在俄罗斯的注意力被转移的情况下（......），我认为这将为乌克兰在对俄罗斯军队的进攻中创造一个额外的优势"。

据布林肯称，现在说这将如何结束乌克兰战争还为时过早。但他分析说，“但你看到俄罗斯有内部的人质疑普京的权威，并直接质疑他对乌克兰发动侵略的原因，这本身就是非常有力的事件。”

布林肯称，"俄罗斯当局不得不保卫莫斯科，派兵对抗他们自己制造的雇佣兵。"

布林肯坚持认为俄罗斯总统侵略乌克兰是"战略失败"。

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