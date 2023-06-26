「视频」瓦格纳集团哗变企图后俄罗斯气氛似已恢复平静

俄罗斯雇佣军瓦格纳短暂的哗变尝试已经落幕。其创始人和首领普里戈津目前不知去向，但其北上部队目前已经撤回军营。24日，瓦格纳队伍曾一路顺畅地北上挺进，一度距离莫斯科已不足400公里。但数小时后，普里戈津似乎在白俄罗斯总统斡旋之下，与俄罗斯总统普京达成妥协，宣布停止北上，队伍退回军营。危机来得突然，化解得也迅速。欢迎点击法国24电视台视频，了解这两天的事件经过。

俄罗斯总统普京6月26日向在莫斯科参加国际青年工业论坛活动的人士，发表视频讲话。这是他6月24日晚，瓦格纳集团发动兵变时发表电视讲话之后，首次露面。

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雇佣军瓦格纳集团队伍的突然到来虽然将一直远在境外的乌克兰战争带到了罗斯托夫小镇，但短暂的意外之后，随着瓦格纳队伍撤离，小镇似又恢复往日平静。被军车经过损坏的路面已经被草率填平，这是这次突如其来的兵变在这里留下的唯一痕迹。

6月24日，俄罗斯雇佣军瓦格纳集团与俄罗斯正规军持续数月的紧张关系演变成一场闪电式哗变。瓦格纳集团创始人及首领23日至24日夜间连发消息，声称其队伍正北上，向莫斯科挺进。他指控正规军将领下令对瓦格纳队伍开火，导致多人丧生。普里戈津率领的队伍沿途攻占俄军正规军军营，一路北上。抵达罗斯托夫小镇时，距离莫斯科已经只有不到400公里。

这突如其来的事态引发全球关注，更何况此时乌克兰军队刚刚启动反攻。法国24电视台在扎波罗热前线特派记者采访到乌克兰军队一名情报员。他向记者表示，他们预料到俄军内部会发生分裂，但没有想到会来得这样早。

瓦格纳队伍哗变的消息凸显普京入侵乌克兰战争旷日持久引发的内部矛盾。刚刚启动反攻行动的乌克兰军队闻讯颇感振奋，希望能利用俄罗斯境内动荡，逆转战场局面。欢迎浏览法国24电视台视频，回顾一度充满无数不确定性的一天。

05:00 2023年6月24日，俄罗斯雇佣军瓦格纳集团队伍北上，向莫斯科挺进时，途径罗斯托夫小镇附近的正规军南方军团营地附近街头。 REUTERS - STRINGER

普里戈津反叛行动流产，普京政权似乎重新把握了形势，也试图呈现一切恢复正常的景象。不过，事件得以发生无疑令人对普京政权是否稳固产生一定疑问。

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