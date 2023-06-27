乌克兰扎波罗热核电站状况“从未如此严重” 美国参议院出台决议提北约第五条

乌克兰/扎波罗热核电站

乌克兰情报机构披露俄罗斯设计轰炸扎波罗热核电站之后 美国参议院提出两党决议，宣布俄罗斯攻击扎波罗热核电站需实施北约规章第五条 ;乌克兰情报部门披露俄罗斯军队在扎波罗热设置了地雷与炸弹 ;国际原子能机构对此有何反应？

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乌克兰总统泽伦斯基6月22日发表视频警告在卡霍夫卡水坝之后，俄罗斯正在准备另一场恐怖袭击，地点是扎波罗热核电站。他说；世界上的每个人——国际原子能机构、所有国家、所有领导人——都清楚地知道那里正在发生什么。不知则连斯基今天前往扎波罗热方向是否与此事有关。

乌克兰军事情报组织负责人布达诺夫（Kyrylo Budanov）日前在接受《新政治家》采访时透露，俄罗斯已经完成了对扎波罗热核电站的攻击准备工作。

布达诺夫称，俄罗斯军队已将装有炸药的车辆运到该厂六个核反应堆中的四个。

核电厂的冷却池已被俄罗斯军队设置地雷。如果没有冷却，核反应堆可能在10小时至14天的时间内融化。他说"情况从来没有像现在这样严重"。目前尚且不明确的是原子能机构在6月15日的访问中是否被允许进入这些核反应堆监察。

法广致函国际原子能机构询问是否了解上述情况，尚未获得来自该机构的回应。而此前对该机构的咨询都在很短的时间内获得回应。另据密切关注扎波罗热核电厂的法国独立核安全机构C法国核辐射独立研究与信息委员会（CRIIRAD）的负责人Bruno Chareyron先生向法广披露，虽然他们无法核实有关地雷以及炸药的消息，但是，据他们所知，目前该核电厂仅仅只剩下一条电线网仍然继续运作，而倘若核电厂被停电，那么，福岛核事故的一幕很可能再度重演。

另据来自美国的消息，美国参议院共和与民主两党议员@LindseyGrahamSC (R)和@SenBlumenthal 6月23日提出一项两党决议，宣布俄罗斯使用核武器或摧毁被占领的乌克兰扎波罗热核电站是对北约的攻击，需要援引北约第5条。相对而言，欧洲各国却并未对乌克兰总统的警告做出公开的回应。

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