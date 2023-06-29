北约下周将正式宣布秘书长斯托尔滕贝格继续留任一年

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg) 将再留任一年 虽然任命继任者的谈判因乌克兰战争而失败，但斯托尔滕贝格的任期预计将于下周正式宣布再延长一年。

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现年64岁的前挪威总理斯托尔滕贝格自2014年起担任北约秘书长，他的任期在2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后已获延长一年，至今年10月为止。

斯托尔滕贝格的密切合作者此前已经在北大西洋公约组织（北约）总部打包好他们的箱子，准备走人；现在 他们将可以重新拆封行李箱。

自 2014 年起担任北约秘书长的斯托尔滕贝格，预计将继续执掌北约一年，至少到 2024 年年中的华盛顿峰会为止。 下周，汇集了三十一个盟国大使的北约理事会，将正式将其任期延长一年，正如泛欧洲新闻网站(Euractiv )在 6 月 27 日所提到的那样。 但随后仍有一个国家阻止这项续约。

北约2周内即将在立陶宛召开峰会，却难以在会前找到斯托尔滕贝格的合适接班人。被视为潜在人选的其他人最近纷纷退出战局，包括丹麦总理佛瑞德里克森（MetteFrederiksen）、英国国防大臣华勒斯（BenWallace）等。

北约的一位外交消息人士于 6 月 29 日星期四证实，“现在所有盟国都已加入”。 此前一天，爱沙尼亚总理卡亚·卡拉斯毫不掩饰地向媒体透露：“我认为新任的北约秘书长就是北约前秘书长（……）。 这很好!

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