乌克兰情报称：普京下令杀死普里戈津

俄罗斯/瓦格纳兵变

乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫（Kyrylo Budanov）在6月29日刊登的一则专访中透露，俄罗斯联邦安全局（FSB）获得授命——刺杀瓦格纳雇佣兵集团首领普里戈津（Yevgeny Prigozhin）。

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据乌通社周五报道称，在上周末的兵变失败后，俄罗斯联邦安全局受命清算瓦格纳雇佣兵集团首领普里戈津。但此消息目前没有更多的信息及获得证实。

据乌通社报道，乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫在接受“战区”（The War Zone）新闻网采访时这样说：“我们知道，俄罗斯联邦安全局被赋予了暗杀他（普里戈津--编者注）的任务。他们会成功做到这一点吗？我们将随着时间的推移而看到。所以在任何情况下，所有这种潜在的暗杀企图都不会很快。他们需要一些时间来拥有适当的方法，并达到他们准备增加一个巨大行动的阶段。但是，我想再次强调，这是一个很大的开放性问题。他们会成功地完成这个任务吗？他们敢于执行这一命令吗？”

据布达诺夫说，如果普里戈津实现了他最初的叛乱计划，俄罗斯至少已经被分裂成了两部分。面对记者提问，“早在去年11月，您就告诉我，您认为普京不会在这场战争中幸存。这种情况是否完全改变了您的想法？他能活下来吗？”

布达诺夫表示：“如果普里戈津先生实现了他最初的计划，俄罗斯现在至少会被分成两部分，但由于他没有这样做，我们还是即将看到。因为如果普里戈津那天进入空荡荡的克里姆林宫，他就会向公众表明，克里姆林宫是空的。没有部长。那里没有真正的高级官员。他们都逃跑了，他将证明目前在俄罗斯没有权力机构。但另一方面，一些来自圣彼得堡或其他地方的官员会开始声称他们是合法的权力，这使得该国出现了两个权力的情况，这将立即被分裂。”

布达诺夫补充说，“但鉴于他们已经设法达成了一项协议，他们做到了，这为俄罗斯领导层，为俄罗斯当局争取了一些时间。但是，他们作为全面控制权力支柱的立场仍然被普里戈津的行动大大削弱了，它将永远不会再是一样的。”

记者追问，“普京会被推翻吗？”

布达诺夫回答说：“他们将以或多或少的合法方式展示权力的更替。其将如何发生的确切方式，我们即将看到。”

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