乌克兰：要削弱并智取因内讧而分心的俄军

乌克兰/俄罗斯

上周，俄罗斯发生武装叛乱，给俄罗斯普京的权力带来了二十多年来最严重的威胁，这鼓舞了乌克兰军队的士气。尽管俄罗斯军阀普里戈津指挥下的瓦格纳集团雇佣兵的叛乱如何影响战争的轨迹还有待观察，但是乌克兰定下的的目标是削弱并智取因内讧而分心的俄罗斯军队。

2023年6月26日，在乌克兰顿涅茨克地区，乌克兰总统泽连斯基在前线附近的阵地听取地面部队指挥官瑟尔斯基上校的战情报告，哨所外俄军袭击枪炮声连连。

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据美联社今天报道，乌克兰军队的一个伏击行动已被三度推迟，直到最近的一个晚上，乌克兰指挥官决定伏击战条件终于成熟。基辅第 129 旅的一个营在黑暗中向前推进，向毫无戒心的俄罗斯士兵悄悄推进。当位于前线的俄罗斯士兵意识到他们受到攻击时，为时已晚。

乌克兰于6月10日收复顿涅茨克东部地区的内斯库奇内小村庄，这体现了本月早些时候发起的大规模反攻的战略。小部队依靠出其不意的力量，一旦成功，就能逐渐夺回领土和战场情胜利。

据收复内斯库奇内的营的 41 岁副营长谢尔希·泽雷比洛 (Serhii Zherebylo) 说，“我们有几个作战方案。最后，我认为我们选择了最好的一个：悄悄地、出人意料地出击。”

在1,500公里（930英里）的前线，乌克兰军队正试图削弱俄军并重塑战线，为决定性的东进创造更有利的条件。一种策略可能是尝试将俄罗斯军队一分为二，以便将莫斯科于 2014 年非法吞并的克里米亚半岛与其控制的其他领土隔断。

上周，俄罗斯发生武装叛乱，给俄罗斯总统普京的权力带来了二十多年来最严重的威胁。内讧是俄罗斯军事和政治领导人的主要干扰因素，但专家表示，迄今为止对战场的影响似乎很小。

过去四天来，乌克兰加强了东部城市巴赫穆特周围的行动，瓦格纳部队经过数月的激烈战斗后占领了该城市，然后将其交给了俄罗斯士兵，而俄罗斯士兵在南翼继续失去了一些阵地。

然而，在前线，自侵略战争以来，俄罗斯军队的实力并没有多大改变。

目前尚不清楚乌克兰将试图在何处果断地突破，但任何成功都将依赖于新组建的、尚未部署的西方装备旅。目前，俄罗斯的纵深防御阵地和相对空中优势正在减缓乌克兰的前进速度。

军事专家表示，很难说谁占优势：俄罗斯拥有人力和弹药，而乌克兰战术灵活多变，配备现代化武器，战场上也很聪明。

但距离秋季泥泞季节只剩下四个月的时间，一些乌克兰指挥官表示，他们正在与时间赛跑。

乌克兰军队距离俄罗斯主要防线仍有几公里。当他们深入被占领土时，战斗机将不得不与俄罗斯以对角线形式组成的防御力量抗衡，某些地区的防御工事深入10公里，包括雷区、反坦克壕沟和被称为“龙牙”的金字塔形障碍物。

随着每一次战场推进，乌军都更容易受到俄罗斯空袭。

国防部副部长汉娜·马利亚尔本周表示，自反攻开始以来，南部至少收复了 130 平方公里的土地。

但这不是许多人所希望的速度。

该报道称，与战争早期的一些战斗中俄罗斯军队几乎没有抵抗甚至逃离战场不同，乌克兰军队目前面临着顽强的抵抗。

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