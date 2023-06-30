哈萨克斯坦谴责俄军在该国招兵买马

哈萨克斯坦/俄罗斯/乌克兰

哈萨克斯坦首次承认俄罗斯试图招募哈萨克斯坦公民加入俄罗斯军队到乌克兰打仗。法新社说，招兵买马，这在与莫斯科结盟但希望在乌克兰战争中保持中立的中亚国家哈萨克斯坦是一个敏感问题。

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哈萨克斯坦北部科斯塔奈地区的检察官在周四晚间的一份声明中说："我们观察到在我们的地区，有人试图招募当地居民到俄罗斯联邦参加乌克兰的战争"。

哈萨克斯坦科斯塔奈地区面积相当于法国三分之一的广大地区与俄罗斯接壤，当地88万居民中超过40%是俄罗斯裔。据当地媒体报道，这是哈萨克当局第一次发表这样的声明，而来自前中亚共和国（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦）的数十名公民已经在乌克兰战争中丧生。

据法新社今天报道说，要获得这方面的信息是很复杂的，安全部门享有缄默特权，他们也限制信息的传播，尤其是该地区的国家与俄罗斯是政治、军事和经济皆有联盟。

科斯塔奈检察官还将矛头指向了某些哈萨克公民的分离主义的呼吁。最近几个月，几名哈萨克公民因分裂主义被判刑，他们一般都是亲俄派，俄罗斯的宣传人员多次威胁哈萨克斯坦要成为克里姆林宫扩张主义野心的下一个目标。

哈萨克斯坦与俄罗斯有着世界上最长的不间断陆地边界（超过7500公里）。

哈萨克斯坦当局一再敦促本国公民不要去乌克兰作战，而俄罗斯军队则试图吸引新兵以弥补战场损失，并承诺提供各种福利条件。

生活在俄罗斯的前苏联中亚共和国的移民，经济上被剥夺，远离原籍国，普遍讲俄语，因此成为招兵买马的首要目标。

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