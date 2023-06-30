欧盟探讨消除对华风险但也寻求平衡

欧盟/降低风险/中国

欧盟领导人今天讨论及承诺减少欧盟对中国的依赖，并寻找如何在“降低风险”和参与气候变化等领域之间取得平衡。

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欧盟领导人周五开会，承诺消除中国风险并讨论对合作的影响。

拉脱维亚总理克里斯贾尼斯·卡林斯周四抵达布鲁塞尔举行的为期两天的峰会时告诉记者说：“我们需要降低风险，这意味着能够在某种程度上冷静处置，因为从地缘政治角度来看，中俄之间明显增长的关系对我们所有人来说都是一个潜在的问题。”

峰会结论草案将呼吁中国敦促俄罗斯停止在乌克兰的侵略战争，并对台湾海峡日益紧张的局势表示担忧，同时强调稳定关系以应对全球挑战的共同利益。

欧盟领导人将在周五寻求建立统一战线，但法国和德国等在中国拥有大量商业利益的国家以及受中国制裁的立陶宛等国家之间存在明显分歧。

据路透社说，尽管峰会结论仍可能发生变化，但欧盟许诺减少关键的依赖和脆弱性，包括供应链中的依赖和脆弱性，并将在必要时降低风险和实现多元化。

但结论称：“欧盟无意脱钩或转向内部。”

自2019年以来，由27个国家组成的欧盟一直将中国视为合作伙伴、竞争对手和制度对手。一些欧盟官员最近表示，竞争对手的定调更为核心。

欧盟委员会主席冯德莱恩三月份表示，中国立场的姿态要求欧洲在经济和外交上“降低风险”。

欧盟委员会还敦促欧盟成员国同意对有关国家的军事用途出口和技术流出实施更严格的控制，其中显然包括中国。

欧盟行政部门的目标是在今年年底前提出拟议的措施。

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