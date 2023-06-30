瓦格纳转场白俄罗斯 泽连斯基下令强固北部防线

乌克兰/白俄罗斯/俄罗斯/瓦格纳兵变

在俄罗斯雇佣军领导人普里戈津率部抵达白俄罗斯后，乌克兰总统泽连斯基周五命令高级军事指挥官加强乌克兰北部军事部门。瓦格纳兵变闹剧后，军事观察警告瓦格纳到白俄罗斯组建新军从白俄罗斯获得武器装备对乌克兰北部开辟战场，发动打击。

广告 继续浏览后续

乌克兰总统泽连斯基下令加强北方军事防卫。路透社今天引述泽连斯基说，在与政府和军事领导人的会议上，他听取了乌克兰情报和安全部队关于乌克兰北部邻国白俄罗斯局势动态的报告。

泽连斯基今天在电报群Telegram 消息应用程序上表示：“乌军总司令扎卢日尼和‘北方’指挥官（谢尔希）纳耶夫决定采取一系列措施来加强这一方向的访问。”

泽连斯基在电报群Telegram 上的简短帖子中没有提及瓦格纳集团老板普里戈津的名字。

根据白俄罗斯总统卢卡申科谈判达成的协议，普里戈津已经于周二从俄罗斯飞往白俄罗斯，该协议于周六结束了他的雇佣兵在俄罗斯的“兵变”。

据媒体消息称，瓦格纳可能会在阿西波维奇镇附近的一处空置军事设施建立新基地，该镇距离白俄罗斯首都明斯克约 90 公里（50 英里）。

据泽连斯基表示，乌克兰军方会议还讨论了其他前线地区的局势、火炮和炮弹的供应以及乌克兰军队对俄罗斯占领军的进攻等问题。

去年将俄罗斯赶出北部地区后，乌克兰就已经采取措施加强与俄罗斯亲密盟友白俄罗斯的边境防御。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅