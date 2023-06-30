重磅！波兰要求境内部署核武器

波兰/核武器

波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）6月30日表示，鉴于俄罗斯有意在白俄罗斯部署战术核武器，波兰愿意加入北约国家核交换计划。波兰希望在波兰领土上部署核武器以应对。

广告 继续浏览后续

据《欧洲真理报》周五报道，波兰总理莫拉维茨基在布鲁塞尔出席为期两天的欧盟峰会时表示，华沙正在积极寻求加入核共享计划。

莫拉维茨基是在周五宣布，由于俄罗斯在白俄罗斯部署核导弹，波兰已请求加入北约核共享计划。

核共享是北约核威慑政策的一部分，该政策允许没有核武器的成员国参与北约使用核武器的规划。这些武器由特定国家部署，但仍处于美国的控制之下。

去年9月，波兰总统杜达（Andrzej Duda）在接受媒体采访时表示，波兰已与美国就加入核共享计划的可能性进行了会谈。

莫拉维茨基在布鲁塞尔出席为期两天的欧盟峰会时表示，华沙正在积极寻求加入该计划。

莫拉维茨基说：“由于俄罗斯打算在白俄罗斯部署战术核武器，我们更加要求整个北约参与核共享计划。” 他还说，最终决定将取决于美国。

莫拉维茨基说：“当俄罗斯总统普京升级不同类型的威胁时，我们不想交叉双臂坐着等。”

自2009年11月以来，美国在核共享计划下已将核武器部署到比利时、德国、意大利和荷兰。据消息，5月25日，俄罗斯和白俄罗斯国防部长签署了关于在白俄罗斯境内部署俄罗斯战术核武器的文件。

6月16日，俄罗斯总统普京宣布，第一批俄罗斯战术核弹头已经运抵白俄罗斯，最终转移将于今年年底完成。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅