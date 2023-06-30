法语圈:比利时皇家非洲博物馆
欧洲 – 欢迎您进入法国国际广播电台（RFI）中文节目[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第34集。今天（2023年06月30日）第34集节目介绍位于布鲁塞尔欧盟总部所在地以东十来公里非洲博物馆(MRAC - Musée Royal de l’Afrique Centrale/Africa Museum），及其新、旧两任馆长巴特·奥夫里先生（M. Bart Ouvry）和圭多·格里塞尔斯博士（Dr. Guido Gryseels）在接受本台记者克莱尔（Claire Fages）实地专访时的录音片段。
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在比利时布鲁塞尔-首都大区（Région de Bruxelles-Capitale）东郊，有一座2万多人的城镇名为泰尔菲伦（Tervuren）。这里有一座致力于保护非洲中部地区文化的全球最大博物馆。欧盟的一位资深外交官在上个月（2023年5月）刚刚接掌了这座非洲博物馆（MRAC）的馆长一职。
-- 欧盟外交高官接掌布鲁塞尔非洲博物馆 -
法文资料显示，位于布鲁塞尔郊外的这座皇家非洲博物馆（MRAC）新任馆长巴特·奥夫里（Bart Ouvry）先生，出生于1960年。他早年毕业于比利时根特大学（Université de Gand / Ghent University）的历史人文专业。作为一名有30多年外事工作经验的欧洲职业外交官，他在过去五年，先后担任过欧盟驻刚果民主共和国大使（2017-2019）和马里大使（2019-2023）。在此之前，他还曾出任过比利时王国的外交部发言人（2008-2011），比利时王国驻内罗毕大使（2011-2014）统管非洲多国：肯尼亚、厄立特里亚、索马里、塞舌尔、科摩罗和马达加斯加，及常驻联合国环境规划署（UNEP）代表。
今年（2023年）早些时候，当奥夫里大使（Bart Ouvry）得知其被任命为非洲博物馆（MRAC）馆长时表示，这将是他从事的毕生工作。为什么他会这么说？这就是本台法广（RFI）记者在现场采访时所提出的第一个问题。对此，奥夫里馆长（Bart Ouvry）回答道：
francophonie 2023.06.30 v 法语世界 Episode 034 MRAC en Belgique Son Trad 01 M. Bart Ouvry au micro de RFI Invité Afrique - Claire Fages (mixé)
francophonie 2023.06.30 v Episode 034 MRAC en Belgique Son Trad 01 M. Bart Ouvry au micro de RFI Claire Fages mixé
“在非洲，我从事了众多的合作事务：科学合作、文化合作。我认为这不仅为达到问题中心的一种方式，也能触及男士和女士的人心。对我而言，这的确就是一种最佳的方式以构筑欧洲和非洲之间关系。这是文化，这是科学，因为那存在着对等的利益，有一种双赢的关系。”
-- 比利时国王利奧波德二世与非洲博物馆 -
比利时皇家非洲博物馆（MRAC）的创建始于1897年在布鲁塞尔举行的世界博览会。之后，在比利时国王利奧波德二世（Léopold II，1835-1909）的推动下，才有了现在的这座博物馆。
就此，奥夫里馆长（Bart Ouvry）表示，他深信这座博物馆所具有的使命。这不仅是一处科研机构，也是一个博物馆，能够让非洲民众重新建立他们对过去历史的视野。这座博物馆正在125周年馆庆。它最初只是一座比属刚果（Congo Belge）博物馆，之后才成为了一座致力于非洲中部的博物馆。
-- 非洲博物馆刚卸任的前馆长为农科专家 -
比利时皇家非洲博物馆（MRAC）刚刚卸任的前馆长圭多·格里塞尔斯（Dr. Guido Gryseels）是一位拥有农科博士文凭的经济学家。他已领导了这座博物馆超过20年之久。
格里塞尔斯博士（Dr. Guido Gryseels）在接受本台RFI法语记者采访时回顾说：“当我刚到这座博物馆任职时，这里的一切仍有如65年前，在儿童时代参观时那样。"
那时这里没有任何非洲裔的科学人员和博物馆学人员。所以，馆方最先做的事情就是与境内的非洲侨民发展联系。但还需重新思考馆内的基础设施。当时遇到的问题之一，这是一座受到保护的历史性建筑，不能随意改变其结构，也不能在博物馆内开设餐厅。
如今，前来参观的人们，入口位于一座新建筑。然后，经过地下通道连接古老的旧建筑，那里放着一艘长达23米，极其壮观的独木舟。
以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第34集节目，介绍位于比利时首都布鲁塞尔东郊泰尔菲伦（Tervuren）的非洲博物馆(MRAC），和这座致力于研究非洲中部地区文化机构的新、旧两任馆长，在接受本台法广（RFI）非洲栏目法语记者专访时的部分录音片段。
cultures francophonie 30-06-2023 Episode 034 - [法语世界]第34集 / 欧盟外交高官接掌非洲博物馆
cultures francophonie 30-06-2023 法语世界 Episode 34 - MRAC - Musée Royal de l’Afrique Centrale en Belgique
感谢本台法广（RFI）非洲部记者克莱尔（Claire Fages）的现场采访和音像资料室（Sonothèque）的协助，及Kuya的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下一集节目的时间段里再见。
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