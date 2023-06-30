法语圈:比利时皇家非洲博物馆

[法语世界]第34集

欧洲 – 欢迎您进入法国国际广播电台（RFI）中文节目[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第34集。今天（2023年06月30日）第34集节目介绍位于布鲁塞尔欧盟总部所在地以东十来公里非洲博物馆(MRAC - Musée Royal de l’Afrique Centrale/Africa Museum），及其新、旧两任馆长巴特·奥夫里先生（M. Bart Ouvry）和圭多·格里塞尔斯博士（Dr. Guido Gryseels）在接受本台记者克莱尔（Claire Fages）实地专访时的录音片段。

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在比利时布鲁塞尔-首都大区（Région de Bruxelles-Capitale）东郊，有一座2万多人的城镇名为泰尔菲伦（Tervuren）。这里有一座致力于保护非洲中部地区文化的全球最大博物馆。欧盟的一位资深外交官在上个月（2023年5月）刚刚接掌了这座非洲博物馆（MRAC）的馆长一职。

-- 欧盟外交高官接掌布鲁塞尔非洲博物馆 -

法文资料显示，位于布鲁塞尔郊外的这座皇家非洲博物馆（MRAC）新任馆长巴特·奥夫里（Bart Ouvry）先生，出生于1960年。他早年毕业于比利时根特大学（Université de Gand / Ghent University）的历史人文专业。作为一名有30多年外事工作经验的欧洲职业外交官，他在过去五年，先后担任过欧盟驻刚果民主共和国大使（2017-2019）和马里大使（2019-2023）。在此之前，他还曾出任过比利时王国的外交部发言人（2008-2011），比利时王国驻内罗毕大使（2011-2014）统管非洲多国：肯尼亚、厄立特里亚、索马里、塞舌尔、科摩罗和马达加斯加，及常驻联合国环境规划署（UNEP）代表。

RFI Image Archive / Invité Afrique : Bart Ouvry, ancien haut diplomate de l'UE a été nommé en Mars 2023, directeur général de l'Africa Museum, à Tervuren en Belgique. © Claire Fages / RFI

今年（2023年）早些时候，当奥夫里大使（Bart Ouvry）得知其被任命为非洲博物馆（MRAC）馆长时表示，这将是他从事的毕生工作。为什么他会这么说？这就是本台法广（RFI）记者在现场采访时所提出的第一个问题。对此，奥夫里馆长（Bart Ouvry）回答道：

francophonie 2023.06.30 v 法语世界 Episode 034 MRAC en Belgique Son Trad 01 M. Bart Ouvry au micro de RFI Invité Afrique - Claire Fages (mixé)

francophonie 2023.06.30 v Episode 034 MRAC en Belgique Son Trad 01 M. Bart Ouvry au micro de RFI Claire Fages mixé

“在非洲，我从事了众多的合作事务：科学合作、文化合作。我认为这不仅为达到问题中心的一种方式，也能触及男士和女士的人心。对我而言，这的确就是一种最佳的方式以构筑欧洲和非洲之间关系。这是文化，这是科学，因为那存在着对等的利益，有一种双赢的关系。”

-- 比利时国王利奧波德二世与非洲博物馆 -

比利时皇家非洲博物馆（MRAC）的创建始于1897年在布鲁塞尔举行的世界博览会。之后，在比利时国王利奧波德二世（Léopold II，1835-1909）的推动下，才有了现在的这座博物馆。

Statue représentant le roi Léopold II de Belgique sur sa monture, bouelvard du Régent, à Bruxelles. Getty Images/dem10

就此，奥夫里馆长（Bart Ouvry）表示，他深信这座博物馆所具有的使命。这不仅是一处科研机构，也是一个博物馆，能够让非洲民众重新建立他们对过去历史的视野。这座博物馆正在125周年馆庆。它最初只是一座比属刚果（Congo Belge）博物馆，之后才成为了一座致力于非洲中部的博物馆。

-- 非洲博物馆刚卸任的前馆长为农科专家 -

比利时皇家非洲博物馆（MRAC）刚刚卸任的前馆长圭多·格里塞尔斯（Dr. Guido Gryseels）是一位拥有农科博士文凭的经济学家。他已领导了这座博物馆超过20年之久。

RFI Image Archive / Belgique : Nomination par arrêté royal du 14 mars 2001, M. Gryseels, Guido, porteur du diplôme de licencié en sciences économiques, docteur en sciences agronomiques, est nommé Directeur du Musée royal de l'Afrique centrale à partir du 1er août 2001 lors de l'entrée en service effective de l'intéressé. © collection personnelle / RFI Image Archive

格里塞尔斯博士（Dr. Guido Gryseels）在接受本台RFI法语记者采访时回顾说：“当我刚到这座博物馆任职时，这里的一切仍有如65年前，在儿童时代参观时那样。"

那时这里没有任何非洲裔的科学人员和博物馆学人员。所以，馆方最先做的事情就是与境内的非洲侨民发展联系。但还需重新思考馆内的基础设施。当时遇到的问题之一，这是一座受到保护的历史性建筑，不能随意改变其结构，也不能在博物馆内开设餐厅。

RFI Image Archive / Un ancien haut diplomate de l'UE nommé à la tête de "AfricaMuseum. Ici, façade du MRAC -Musée Royal de l'Afrique Centrale à Terverun en Belgique. (illustration) wikimedia - Rolfmueller / RFI Image Archive

如今，前来参观的人们，入口位于一座新建筑。然后，经过地下通道连接古老的旧建筑，那里放着一艘长达23米，极其壮观的独木舟。

以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第34集节目，介绍位于比利时首都布鲁塞尔东郊泰尔菲伦（Tervuren）的非洲博物馆(MRAC），和这座致力于研究非洲中部地区文化机构的新、旧两任馆长，在接受本台法广（RFI）非洲栏目法语记者专访时的部分录音片段。

cultures francophonie 30-06-2023 Episode 034 - [法语世界]第34集 / 欧盟外交高官接掌非洲博物馆

cultures francophonie 30-06-2023 法语世界 Episode 34 - MRAC - Musée Royal de l’Afrique Centrale en Belgique 尼古拉

感谢本台法广（RFI）非洲部记者克莱尔（Claire Fages）的现场采访和音像资料室（Sonothèque）的协助，及Kuya的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下一集节目的时间段里再见。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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