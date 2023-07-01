乌克兰/俄罗斯/反攻

乌克兰在统计本月为夺回被俄罗斯军队占领的领土而发动的反攻中所取得的进展时一直公开持谨慎态度，周五，乌克兰总统和一名美国将军承认，反攻进展是用鲜血为代价来衡量的。俄罗斯军队以地雷，导弹攻击以及坚固工事阻挡乌克兰军队反攻。

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乌克兰和美国一致认为，反攻正在以鲜血来衡量。路透社引述美国高级军官、陆军上将米利在华盛顿国家新闻俱乐部向观众表示，乌军反攻“正在稳步推进，但需穿越非常困难的雷区……每天 500 米，每天 1,000 米，每天2000米，诸如此类的困境下推进。

美国将军说，他对进展速度比某些人和计算机预测的要慢并不感到惊讶。

上周，乌克兰总统泽连斯基表示，反攻“比预期慢”，但没有透露太多具体信息。乌克兰表示，它在解放南部130平方公里土地的行动中重新夺回了一些村庄，但这只是俄罗斯控制的总领土的一小部分。

周五，泽连斯基称，乌克兰部队向各个方向积极推进，而国防部副部长汉娜·马利亚尔则表示，军方评估进展情况按计划进行，反攻行动应通过很多方面来评估不同的军事任务。

路透社称无法核实战场情况。俄罗斯于 2022 年 2 月开始对邻国乌克兰进行全面入侵，但尚未承认乌克兰的战场成果，并表示乌克兰军队正在遭受重大伤亡。

据泽连斯基表示，乌克兰希望在 7 月 11 日北约在立陶宛举行的会议之前展示结果，基辅希望在这次会议上收到邀请，开始加入美国领导的北约军事联盟的进程，但不会不惜任何代价。但泽连斯基承认，反攻计划近几个月来已经放缓。“我们停下来是因为我们无法前进，”他说。“继续进攻就意味着士兵伤亡，而我们没有大炮。”

西班牙RTVE援引泽连斯基的话说，乌克兰“在这方面非常谨慎”，如果这意味着损失更少的人，他会选择更长的时间。RTVE援引他的话说：“在时间和人类之间，人是最重要的。”

泽连斯基发表上述讲话的一天，在俄罗斯雇佣军瓦格纳领导人普里戈津抵达白俄罗斯后，泽连斯基即刻命令高级军事指挥官加强北方军事部门防御。

去年乌军将俄罗斯军队赶出乌克兰北部地区后，乌克兰采取措施加强与俄罗斯亲密盟友白俄罗斯的边境防御。据泽连斯基表示，周五与军事指挥官的会议讨论了其他前线地区的局势、火炮和炮弹的供应以及乌克兰军队对俄罗斯军队的进攻。

美国米利将军称，“乌克兰正在为自己的生命权利而战，”米利在华盛顿说，“我们正在为他们提供尽可能多的帮助。但最终，乌克兰士兵是在穿过俄罗斯布下的强大的雷区才能进入俄军的战壕前”，乌克兰是在对抗一只规模大得多的俄罗斯军队。

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