欧洲巨大太空望远镜今天升空探索“黑暗宇宙”

欧洲/太空望远镜/Euclid

美国航天佛罗里达州发射场的一枚 SpaceX 火箭今天当地时间准备发射，运载着一架轨道望远镜，旨在揭示被称为暗能量和暗物质的神秘宇宙现象，探索科学家所称暗能量和暗物质占已知宇宙的 95%得奥秘。

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欧洲欧几里得太空望远镜Euclid space telescope launched即将升空探索“黑暗宇宙”。根据路透社消息，这台名为欧几里得的望远镜是欧洲航天局 (ESA) 的一款仪器，以被称为“几何之父”的古希腊数学家Euclid命名，它被安置在猎鹰 9 号火箭的货舱内，于美国东部时间上午 11 点（格林威治标准时间 1500）左右发射升空。

这项耗资 14 亿美元的任务预计将持续至少六年，太空望远镜新见解预计将改变天体物理学，或许还会改变对重力本身本质的理解。

如果一切按计划进行，欧几里得将在短暂的太空飞行后被释放进入空间，进行为期一个月的航行，到达距地球近 160 万公里的太阳轨道上的目的地，而地球和太阳之间的引力稳定位置称为拉格朗日第二点，或 L2。

从那里开始，欧几里得Euclid的目的是探索天体物理学家所说的“黑暗宇宙”的演化，使用广角望远镜跨越我们之外的广阔天空来调查距离地球所属的的银河系100 亿光年远的星系。

这艘重达 2 吨的航天器还配备了其他仪器，用于测量这些星系的红外光强度和光谱，从而精确确定它们的各种距离。

该任务的重点是黑暗宇宙的两个基本组成部分。其中之一是暗物质，一种看不见但理论上有影响力的宇宙脚手架，被认为赋予了宇宙形状和纹理。另一种是暗能量，这是一种同样神秘的力量，正如科学家在 20 世纪 90 年代了解到的那样，人们相信它可以解释为什么宇宙的膨胀长期以来一直在加速。

欧几里得探究的艰巨性反映了这一使命的可能性。科学家估计，暗能量和暗物质合计占宇宙的95%，而我们能看到的普通物质只占5%。

据路透社说，Euclid完全由欧空局设计和建造，美国航天局NASA为该太空望远镜近红外仪器提供光电探测器。Euclid 联盟总共由来自 13 个欧洲国家、美国、加拿大和日本的 2,000 多名科学家组成。

经过十年的酝酿，该任务最初是通过俄罗斯联盟号火箭飞向太空。但乌克兰战争爆发后，由于欧洲的阿丽亚娜火箭计划没有立即可用的时间，发射计划转向了埃隆·马斯克在加利福尼亚州的企业 SpaceX。美国宇航局去年年底发射的詹姆斯·韦伯太空望远镜让天文学家能够以前所未有的清晰度将早期宇宙中的特定物体归零，而欧几里得则旨在通过仔细绘制大量可观测物体来揭示宇宙隐藏的结构和力学，包括 3D 宇宙，以及总共超过 10 亿个星系。

这些数据将在欧几里得绘制过去 100 亿年宇宙历史的地图时收集，该地图横跨三分之一的天空，向外凝视，从而回到过去，天文学家称之为“宇宙正午”的宇宙时代，当时大多数恒星正在形成。

据科学家表示，在广阔的时间和空间范围内观察星系形状和位置的微妙但明显的变化，将揭示宇宙加速的细微变化，从而间接暴露暗能量的力量。

欧几里得还将通过测量一种称为引力透镜效应来帮助揭示暗物质的本质，这种效应会在星系的可见形状中产生微弱的扭曲，并归因于不可见物质的存在扭曲了星系周围的空间结构。通过对暗能量和物质的深入了解，科学家希望更好地掌握星系在所谓的宇宙网络中的形成和分布。

路透社说，欧几里得联盟的负责人、巴黎天体物理研究所的天文学家雅尼克·梅利尔（Yannick Mellier）表示，除了欧几里得的主要目标之外，Euclid太空望远镜还将为未来几十年为所有天文学领域提供一座“金矿”。

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