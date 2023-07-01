泽连斯基希望维尔纽斯峰会受邀加入北约

军事

欧洲 – 北约将于7月在立陶宛首都维尔纽斯举行峰会。乌克兰总统泽连斯基1日在和来访的西班牙首相桑切斯举行会晤时表示，乌克兰希望在北约峰会上获得加入北约的“邀请”。

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泽连斯基还表示，“我们需要维尔纽斯峰会发出一个非常明确的信息，即乌克兰可以在战后成为北约的正式成员。” “对联盟的邀请是第一步，非常具体，这对我们来说非常重要”。

西班牙首相佩德罗·桑切斯7月1日早些时候抵达基辅与泽连斯基总统举行会谈，目前西班牙正在担任欧盟轮值主席国。

桑切斯在他的官方推特账户上写道，“在基辅。我希望西班牙担任欧盟理事会轮值主席国的第一章能够在乌克兰与泽连斯基一起开启。”他补充道，他将向他表达“整个欧洲的团结”。

桑切斯强调，欧盟将继续向乌克兰人民提供支持，直至欧洲恢复和平，并强调他已向乌克兰提供了价值5500万欧元的财政援助。

同时，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，她所说的普京政权内部的明显分歧要求继续毫不犹豫地支持乌克兰。

欧盟领导人峰会结束后，她补充道，欧盟正在向基辅运送所需的弹药，并确认自今年年初以来已有24000名乌克兰士兵接受了训练。

冯德莱恩指出，随着对俄罗斯的制裁收紧，欧盟迄今已为乌克兰花费了700亿欧元。

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