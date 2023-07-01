英国前体育大臣：什么也不会阻止办好明年的奥运

夏季奥运

欧洲 – 法国内政部长达尔宁1日宣布，一日至二日夜间将在马赛和里昂两个城市增加警力。内政部长表示，现阶段没有实施紧急状态的必要性。法国一些大城市仍出现骚乱，但内政部长表示，暴力程度有所减弱，特别是“烧车数量减少 50%”。巴黎和其他城市警力仍保持在45000名警察和宪兵队。

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30日夜间，里昂街头30日晚传出卡拉什尼科夫自动步枪的枪声；法国中北部城市佩尔桑（Persan）市政府被砸；西南部波城纵火者烧了垃圾桶；西南部巴约讷港（Port de Bayonne）邮局成为打砸抢的袭击目标；马赛市一个最便宜的日杂超市Aldi玻璃门被砸后，货物被洗劫一空。

面对政治局面，英国前体育及奥运大臣休·罗伯逊（Hugh Robertson）呼吁奥运举办方不要慌张。他对媒体表示，英国2012年主办奥运前一年，也因为警察开枪打死29岁英国黑人男子马克·达根（Mark Duggan）而引发全伦敦和其他城市的骚乱。

休·罗伯逊表示，当这件事发生在 2012 年伦敦时，也就是奥运会前一年左右，来自世界各地的所有国家奥委会 (NOC) 和国际单项体育联合会 (IF) 刚刚抵达伦敦参观体育设施。他表示，我们在伦敦南部视察的时候，我的身后就是浓烟。所以大家不要质疑巴黎奥运的安全。

他对媒体说，距离明年夏季奥运开幕式还有一年多的时间，对于组织像奥运会这样重要的活动来说，这是一个很长的时间。，他说，“已经买了巴黎门票的人无论如何都会来。 平息风潮的时间足够，所以不会阻止参观者来巴黎。

他还表示，法国一定能够办好奥运，张臂欢迎来世界各地的人。他认为，奥运临近的时候，主办方和民众都会齐心想办好奥运，向全世界展示一个精美的巴黎。

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