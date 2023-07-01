荷兰国王为过去奴隶制度正式致歉

废除奴隶制

欧洲 – 7月1日是荷兰废除奴隶制纪念日（Keti Koti）。荷兰国王威廉—亚历山大（King Willem-Alexander）7月1日出席当地废除奴隶制度150周年纪念活动时，为国家过往参与其中的歷史正式致歉。

广告 继续浏览后续

威廉—亚历山大在阿姆斯特丹（Amsterdam）出席该活动时表示，自己身为国王及政府的一部分，他向大家致歉，并就王室和政府明显的不作为寻求原谅。

威廉—亚历山大称，自己的言论虽然不代表整个国家，但大多数荷兰人都支持不分肤色或文化背景，为所有人争取平等。他提到，承认过去及道歉后，大家就可以合作迈向和解及回复信任。

荷兰在17世纪成为主要殖民国，当地曾经贩运超过60万人。而一份在6月公布的研究发现，荷兰王室在1675至1770年期间，从实施奴隶制度的殖民地获得相等于现在5.45亿欧元的收入。威廉—亚歷山大形容，这些行为非常可怕。

首相吕特（Mark Rutte）去年就国家过去在奴隶制扮演的角色道歉，强调需要以最明显的字眼记录这宗“人道罪行”；阿姆斯特丹及鹿特丹（Rotterdam）亦分别承认过错，而有关该段不光彩的历史在2006年才正式加入教育课程内。

奴隶制直到1863 年才被废除。经过10 年的过渡期，前奴隶不得不在种植园做有偿工作，来自欧洲和亚洲的合同工被引进来取代他们。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅