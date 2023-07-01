西班牙今起轮值欧盟主席 国内政局或跛脚？

西班牙/轮值欧盟主席

西班牙今天起至未来6个月轮值欧盟主席。评论担心，考虑到西班牙国内提前选举日程，这个主席职位可能会有些复杂，现任政府首脑左翼总理桑切斯已经要求在7月23日举行大选，在左派在地区和市政选举中失败后，全国立法选举很可能导致政治上的轮替，这可能会使许多人说他们对欧盟轮值主席期望不高，从而影响欧盟进程。

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马德里在西班牙复杂的政治背景下执掌欧洲理事会的大权。据本台报道称，桑切斯稍早宣布西班牙议会选举将于7月23日举行，这不仅让西班牙人大吃一惊，也让欧盟大吃一惊，因为欧盟更期待西班牙年底选举和能有一个更稳定的欧盟轮值主席国。

虽然西班牙轮值主席国的目标已经确定，特别聚焦《稳定公约》，称作是马德里正在协调的一个旗舰议题，但西班牙政府换党很可能改变这种情况。

最新的民意调查显示，保守的人民党处于领先地位，但没有预期绝对多数。据设想，人民党与极右翼的沃克斯结盟，可以使这个新联盟执政，届时也可能修改轮值欧盟主席议题。

但正如许多欧盟的专家所确认的那样，如果一个新的政府到来，修改西班牙主席国时间表的可能性将非常有限，因为承担这一角色的国家的职责是代表27个成员国发言。据洛林大学的教师和研究员、西班牙问题专家玛丽亚-伊丽莎-阿隆索评论说，"我认为这不会有太大的区别，因为我们处理的是欧盟成员国之间无论如何都无法达成一致的问题，比如乌克兰的加入欧盟问题，所以西班牙担任主席国不会有太大的影响。"

考虑到欧洲选举也将于2024年举行，这是一个值得期待的特殊轮值主席任期。同时，桑切斯政府已经提出了西班牙轮值欧盟主席的雄心壮志：西班牙希望在今年年底前使欧盟的 "里斯本条约 "成功缔结。

另外，特别是在新冠病毒大流行病和俄罗斯入侵乌克兰之后，经济问题是欧盟讨论的中心。这一点在西班牙担任主席国期间不会改变。而当涉及到欧洲预算规则时，西班牙政府希望欧盟能考虑到每个成员国的具体特点。西班牙希望鼓励对能源和数字转型等优先领域投资。

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