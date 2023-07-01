西班牙轮值欧盟主席当日 桑切斯抵访乌克兰表达力挺

乌克兰/西班牙/桑切斯/轮值欧盟主席

西班牙首相佩德罗-桑切斯周六抵达基辅，这是西班牙担任欧盟轮值主席国的第一天。桑切斯以此重申欧盟对乌克兰的支持，同时显示西班牙对乌克兰支持的政策立场。乌克兰对桑切斯表达欧洲承诺的武器交付速度缓慢感到遗憾。

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在俄罗斯开始入侵16个月后，乌克兰周六表示，作为大约一个月前发起的反攻的一部分，它正在进行激烈的战斗。在此背景下，西班牙首相桑切斯今天抵访并会见乌克兰总统泽连斯基。桑切斯的访问也是在定于7月11日和12日在维尔纽斯举行的重要的北约峰会之前进行的，该峰会将为乌克兰和北约之间的未来关系制定路线图。

据桑切斯报告称他人已经在基辅了。桑切斯在他的推特账户上称："我希望西班牙担任欧盟理事会主席的第一项行动就是在乌克兰"。桑切斯说他将传达"全欧洲的团结"。桑切斯还说，“我们将继续帮助乌克兰人民，直到欧洲恢复和平。”

桑切斯在周四的欧盟峰会上宣布了这次访问，并解释说他的目的是为了表明欧盟对基辅打击俄罗斯入侵的 "坚定支持"。

乌克兰一年前被授予欧盟候选国地位，并希望在今年开始就该国为提高加入欧盟的机会所需采取的步骤进行正式谈判。

在当地，乌克兰军队报告说，他们在反攻中取得了有限的成果。乌克兰试图夺回去年2月俄罗斯发起的大规模攻势中失去的领土。但据乌克兰军队总司令瓦莱里-扎卢尼（Valery Zaloujny）在《华盛顿邮报》周五发表的一篇采访中称，乌克兰军队的反攻受到了武器装备，特别是战斗机缺乏的限制。他说："这让我很生气"，西方人抱怨基辅对俄罗斯人的进展缓慢，而他希望他们能更快地提供武器。

这位总司令坚持认为，为了与俄罗斯的空中力量相抗衡，乌克兰需要尽快获得承诺的F-16战斗机。这位乌军总司令说，"我们不需要120架飞机。我不打算威胁到整个地球。少量的就够了。但它们是必要的，没有其他解决办法"。他还抱怨说，面对俄罗斯的炮火洪流，乌克兰缺乏火炮。

没有消息称西班牙首相桑切斯访问基辅，是否涉及欧洲提供新的武器援助。

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