伊斯兰合作组织呼吁采取措施制止焚烧古兰经 伊朗延后派大使

伊朗/瑞典/古兰经

据沙特国家电视台报道，伊斯兰合作组织周日表示，需要采取措施避免再次发生亵渎《古兰经》的行为。伊朗推迟向瑞典派遣大使以抗议《古兰经》遭当众焚烧事件

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据路透社今天报道称，伊斯兰合作组织呼吁采取措施制止焚烧古兰经。

这一消息是在上周瑞典焚烧古兰经事件的紧急会议上宣布的。

另据消息，伊朗外交部长侯赛因·阿米拉卜杜拉希安 (Hossein Amirabdollahian) 周日表示，伊朗将不会向瑞典派遣新大使，以抗议斯德哥尔摩一座清真寺外焚烧《古兰经》的行为。

周三，即穆斯林宰牲节假期的第一天，一名男子在斯德哥尔摩中央清真寺外撕毁并焚烧了一本《古兰经》。

瑞典警方指控焚烧圣书的男子煽动反对某个民族或民族团体。

伊朗外交部周四召见瑞典临时代办，谴责瑞典此举是对最神圣的伊斯兰圣书的侮辱。

阿米拉布多拉希安周日在推特上表示：“虽然任命新驻瑞典大使的行政程序已经结束，但由于瑞典政府发放了亵渎《古兰经》的许可证，派遣大使的程序已被推迟。”

他没有具体说明伊朗将在多长时间内不向瑞典派遣大使。

虽然瑞典警方拒绝了最近几起反古兰经示威的申请，但法院驳回了这些决定，称它们侵犯了言论自由。

瑞典警方在周三示威的许可证中表示，虽然“可能会产生外交后果”，但与焚烧《古兰经》相关的安全风险和后果的性质不至于导致申请示威被拒绝。

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