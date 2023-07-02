俄清洗瓦格纳兵变舆论集团 对普里戈津财务调查

俄罗斯/瓦格纳兵变

俄罗斯亿万富翁普里戈津的媒体控股集团将被关闭，其中一家媒体的主管表示，这突显出这位雇佣军首领在瓦格纳集团士兵发动的短暂兵变崩溃一周后，命运日益恶化。

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据路透社今天报道称，普里戈津控制的俄罗斯媒体集团因兵变余波而遭关闭。根据一项停止叛变的协议，俄罗斯总统普京的前盟友普里戈津被允许流亡到白俄罗斯，他的部下可以选择留在瓦格纳、加入俄罗斯武装部队或返回老家。

爱国者媒体集团（Patriot Media）最著名的媒体是 RIA FAN 新闻网站，走宣扬强烈的民族主义、亲克里姆林宫的社论路线，同时也对普里戈津和他的瓦格纳集团做正面宣传。

RIA FAN 主管叶夫根尼·祖巴列夫 (Yevgeny Zubarev) 在周六晚间在该公司社交媒体账户上发布的视频片段中表示：“我宣布我们决定关闭并退出该国的信息空间。”祖巴列夫没有给出这一决定的理由。

俄罗斯报纸《生意人报》周五报道称，俄罗斯通信监管机构 Roskomnadzor 屏蔽了与普里戈津有关的媒体机构，但没有详细说明。

俄罗斯媒体还称，据称普里戈津任用来影响包括美国在内的外国舆论的“巨魔工厂”已被解散。

RIA FAN 主管祖巴列夫在视频帖子中赞扬了爱国者媒体的记录，称其保护了普里戈津和普京免受反克里姆林宫的反对派的攻击，其中包括被监禁的普京批评者阿列克谢·纳瓦尔尼。

路透社说，尽管叛变流产，俄罗斯当局尚未正式取缔瓦格纳集团，但普京周二表示，将对普里戈津餐饮公司的财务状况进行调查。他指控，瓦格纳及其创始人去年从俄罗斯获得了近 20 亿美元。

瓦格纳的部下在乌克兰长达 16 个月的战争中参加了一些最血腥的战斗，瓦格纳队伍中包括数千名从俄罗斯监狱招募的前囚犯。在普里戈津的领导下，瓦格纳雇佣军已发展成为一家规模庞大的国际企业，在非洲和中东拥有采矿利益和出兵。

该报道称，瓦格纳于2014年俄罗斯吞并乌克兰克里米亚半岛后成立，并开始支持乌克兰东部顿巴斯地区的亲俄分裂分子。

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