普京开始布局揭批普里戈津钱迷心窍膨胀自大

俄罗斯/瓦格纳兵变

俄罗斯国家电视台今天批判普里戈津，指责瓦格纳兵变首领普里戈津在收到数十亿美元的公共资金后走火入魔，自我膨胀。法新社说，这说明自在瓦格纳准军事组织兵变流产后，俄罗斯当局对瓦格纳头头普里戈津所组织的新批判。普京此前多次否认俄罗斯国家与瓦格纳有勾联。

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克里姆林宫媒体机构的主要声音之一德米特里-基西利奥夫（Dmitri Kissiliov）在他的每周节目中说："普里戈津因为大笔的钱而失去了理智"。据他的批评说："普里戈津把一切视为理所当然的感觉在很久以前就开始了，随着瓦格纳在叙利亚和非洲的行动影响而自大"。据他说，这种感觉在今年早些时候普里戈津的雇佣军占领乌克兰的索莱达和巴赫穆特镇后更得到了强化。

德米特里-基西利奥夫说："他认为他可以反对俄罗斯国防部、俄罗斯国家和俄罗斯总统本人"。

为了说明普里戈的所谓妄想，该主持人称，军事雇佣瓦格纳收到了8580亿卢布（88亿欧元）的公共资金，但他没有提供任何证据。

据基西利奥夫说，瓦格纳叛变的"主要因素之一 "是俄罗斯国防部拒绝延长与普里戈津的协和餐饮集团签订的利润丰厚的合同。

发生在上周末的瓦格纳兵变叛乱，在乌克兰侵略战争延续下震撼了俄罗斯当局。在几个小时里，瓦格纳战士占领了罗斯托夫（西南部）的一个俄罗斯军队总部，并向莫斯科开进了几百公里而无阻挡。

兵变于上周六晚间结束，普里戈津同意离开俄罗斯前往白俄罗斯。

俄罗斯没有宣布对哗变者的制裁，但普里戈津的瓦格纳的未来似乎并不确定。本周，与他的集团关系密切的新闻网站在俄罗斯被封锁。上周六，瓦格纳集团在圣彼得堡的总部瓦格纳中心在Telegram上宣布，它正在搬迁，同时保证瓦格纳将继续以 "新的形式 "运作。

普里戈津坚持认为，他的兵变不是为了推翻政府反对普京，而是为了拯救瓦格纳，使其不被俄罗斯总参谋部解散，他无遮拦地指责俄罗斯正规军在乌克兰战争冲突中无能。

据法新社说，自周一以来，普里戈津没有发表任何公开说话。

周日，德米特里-基西利奥夫(Dmitri Kissiliov)对瓦格纳的战士是俄罗斯军队中最勇猛的说法提出异议，称瓦格纳花了 "225天 "才拿下巴赫穆特，而正规军则是只用了 "70天 "就拿下马里乌波尔。

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