欧盟将全面撤销对日本福岛等地区的食品进口限制

贸易

6月30日，日本外务大臣林芳正表示：欧盟(EU)正朝着全面撤销日本核事故后欧盟对日本食品实施的进口限制方向努力，日本对此表示欢迎。

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林芳正指出：“关于欧盟对日本食品的进口限制，目前欧盟正在内部重新研究，我们了解到正在朝着撤销限制的方向积极努力，日本政府对此表示欢迎。”

据悉，从6月29日开始，欧盟首脑在比利时首都布鲁塞尔的欧盟总部召开会议，会上讨论了撤销对来自日本福岛等地的食品的进口限制，计划在7月13日，日本首相岸田文雄访问布鲁塞尔的欧盟总部，与欧盟首脑会谈之前，取得加盟各国的承认，全面撤销对来自日本的食品的进口限制，如果得到加盟各国的承认，从今年夏天开始就会撤销限制。

如果解除限制，来自福岛县的水产品、蘑菇、宫城县竹笋等日本10县农渔产品进口欧盟时将不再需要提交放射性物质检测证明。 取消欧盟 27 个成员国对日本的食品进口限制，对日本来说将是一项重大成果。

日本农林水产省的资料显示，自2011年3月福岛第一核电站发生爆炸事故以来，已有55个国家和地区实施了对日本农渔产品的进口限制，但目前仅有12个国家和地区仍在实行，其中欧盟、挪威、瑞士、冰岛、俄罗斯等7个国家和地区要求从福岛县等部分地区进口农渔业产品时提供放射性物质检验证明，而禁止进口的国家和地区有韩国、中国、台湾、香港、澳门（禁止的品种和地区各有不同），主要是日本周边国家， 其中台湾去年2月解除了对福岛及邻近5个县农渔产品的进口禁令，目前仅禁止蘑菇等部分产品的进口。（

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