瓦格纳兵变：普京低调清洗军队

俄罗斯/瓦格纳兵变/军队清洗

在瓦格纳雇佣军推翻莫斯科军事指挥部的兵变企图失败后，俄军最资深的将军们本周从公众视野中消失。据本台观察指一场低调的军队大清洗可能已经开始，俄罗斯总统普京试图重新确立他对俄罗斯军队的绝对权威。

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俄罗斯军队开始一场低调的清洗。本台引据《纽约时报》6月27日消息，俄罗斯在乌克兰的侵略军事行动副指挥官谢尔盖-苏罗维金将军遭指事先已经知道瓦格纳首领的兵变意图。该报援引美国情报，更有其他俄罗斯将军可能支持普里戈津的兵变。

至此并没有证据支持这些推测。但尽管如此，俄罗斯军队中最高级的一些将军们本周已经从公众视野中消失了。据地缘政治学家Cyrille Bret说，这次清洗似乎是针对那些支持政变或在瓦格纳向莫斯科兵变进军时过于消极的军官："俄罗斯军事机构的清洗是不可避免的，至少有三个原因。首先是俄罗斯武装部队在乌克兰前线的无能，这与普京的战略相悖。第二是人们普遍怀疑对瓦格纳有好感，甚至成了共谋。不应忘记，瓦格纳雇佣军参与了正规军也参与的战区打仗，并在那里建立了战绩。然后，更广泛地说，像斯大林在第二次世界大战前对苏联元帅米哈伊尔-图哈切夫斯基及其随行人员进行的军事高级指挥部的清洗，是在俄罗斯建立和重新建立领导人权威的一个传统的、经典的剧本"。

俄军陆军参谋长Valeri Guerassimov和国防部长Sergei Choïgou在一周内都没有发声。另一方面，在周三的俄罗斯高加索之行中，普京保证他从未怀疑过民众对他的支持。而且，正如Cyrille Bret所指出的，他甚至还去走了一趟："在正常情况下，普京每天都在电视上、在办公室、在与超级省长、部长、他的总理和民间社会代表的会议上露脸。那天，他出现在人群中，他出现在民众中间，以展示他的民间支持与合法性，并与瓦格纳的非法性形成对比。但更普遍的是，出现和消失，沉默和缺席的时期以及重新出现的时期是典型的苏联时期故事，当时这个或那个官员，取决于他是否受宠而出现或消失。这都是恢复领导人权威的重要手段。如果普京有能力长期压制某人，然后让再他们重新露面，几乎是让他们复活，那他就是没有争议、无所不能的领导人"。

不过，在等待这些高级军官可能的重新出现的同时，关于他们被落马审讯甚至遭监禁的最疯狂的谣言在莫斯科广为流传，并搅动着俄罗斯的社交网络。

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