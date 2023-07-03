乌战：海牙设立“侵略罪"调查办公室

侵略乌克兰罪行中心

欧洲 – 周一，一个调查针对乌克兰“侵略”罪行的国际中心在海牙成立，基辅称这是朝着建立特别法庭将俄罗斯领导人绳之以法迈出的“历史性”第一步。这种形式的检察官办公室的任务是调查和收集证据，目的是对参与入侵乌克兰的俄罗斯文职和军事官员进行审判。

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国际中心起诉侵略乌克兰罪中心（ICPA）汇集了来自基辅、欧盟、美国和国际刑事法院（ICC）的检察官。乌克兰总检察长安德烈·科斯廷宣称，国际刑事法院必须完善追究“侵略罪”的刑事责任，只有当被指控的国家是《罗马规约》（国际条约）的签署国时，国际刑事法院才具有审判这一罪行的管辖权。这导致了 2002 年该司法管辖区的设立——但俄罗斯的情况并非如此。

乌克兰总检察长科斯廷在位于海牙的欧盟司法机构欧洲司法组织总部举行的新闻发布会上补充道，审判俄罗斯领导人的特别法庭现在“不可避免”，新的检察院将设在该处。 “我们聚集在这里，庆祝一个‘真正的历史性时刻——我甚至可以说是一个里程碑式的时刻。’

乌克兰总检察长确认，此举发出了一个“明确的信息，表明世界在追究俄罗斯政权对其所有罪行的责任方面是团结的、坚定的”。他继续表示，“如果没有犯下侵略罪，就不会有 93,000 起其他战争罪事件”。

国际刑事法院对侵略罪的指控对应于“一国使用武力侵犯另一国的主权、领土完整或政治独立”。 新设置的司法机制允许起诉国家领导人。

“侵略罪”类似于二战末期审判战犯纽伦堡审判和东京审判中使用的“反和平罪”概念。

在新闻发布会上，国际刑事法院检察官卡里姆·汗称赞增设审判中心是“重要的一天”，并表示这是“第一次”揭露战争罪的证据。尽管华盛顿仍然拒绝成为国际刑事法院成员，但美国的参与增加了设置特别法庭的分量。 美国副司法部长肯尼思·波利特表示，美国司法部官员已向侵略乌克兰罪中心移交了一组初步证据。

他补充说，美国还支持设立一个特别法庭，将俄罗斯领导人的侵略罪绳之以法。欧盟司法专员迪迪埃·雷德尔斯周一保证，基辅的盟友将“只要有必要，就会站在乌克兰一边”。

自俄罗斯于 2022 年 2 月 24 日对乌克兰发动攻势以来，建立专门负责乌克兰战争的特别法庭的呼声日益高涨。位于海牙的国际刑事法院于三月份对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京发出逮捕令，罪名是涉嫌驱逐乌克兰儿童。

一些西方支持者担心特别法庭的倡议不会在联合国获得足够的支持，并主张建立一个由乌克兰和其他国家的法官组成的混合成员法庭。

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