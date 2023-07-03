俄罗斯称瓦格纳走转无需征兵补缺

俄罗斯/瓦格纳兵变

俄罗斯议会下院杜马国防委员会主任卡尔塔波洛夫周一告诉该国国家通讯社塔斯社，他排除进行新的征兵动员以取代不再在乌克兰作战的瓦格纳准军事集团士兵的想法。

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卡尔塔波洛夫说："俄罗斯联邦总统普京已经清楚地、全面地和具体地表示，不会有新的征兵动员。" 他还说，"现在或在不久的将来都没有必要进行征兵动员"。

根据这位前军事指挥官的说法，从中长期来看，俄罗斯根本不存在战斗力下降的威胁，俄罗斯在军队内部有足够的人力来取代瓦格纳。卡尔塔波洛夫还说："在瓦格纳流产的兵变时，前线没有瓦格纳集团的士兵，俄军也都在战场"。

据法新社说，此前6月，瓦格纳集团负责人普里戈津在俄罗斯发动流产兵变后，在莫斯科盟友明斯克的调解下，同意流亡到白俄罗斯。根据这项协议的条款，瓦格纳士兵可以选择前往白俄罗斯，或加入俄罗斯正规军，或者回归老家。

消息没有提及，瓦格纳士兵多从监狱里征召，现在这些前狱中犯人，是否也可以自由选择。

据普里戈津坚持认为，他的兵变不是为了推翻政府，而是为了拯救瓦格纳，使瓦格纳不被俄罗斯总参谋部解散，他指责俄罗斯总参谋部在乌克兰冲突中无能。

克里姆林宫官方网站报道说，6月13日，在该准军事团体叛变的前几天，普京在接受记者采访时表示，"有关动员征兵的决定是"根据我们自己设定的目标作出的，但今天没有这种需要"。

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