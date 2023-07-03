泽连斯基驱逐格鲁吉亚驻乌克兰大使

政治

欧洲 – 乌克兰总统泽连斯基宣布驱逐格鲁吉亚驻该国大使。泽连斯基总统指示外交部召见格鲁吉亚驻乌克兰大使，要求其在48小时内离境，与格鲁吉亚当局进行磋商。

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3日，格鲁吉亚前总统萨卡什维利(Mikhail Saakashvili)视频出庭时显得非常消瘦，乌克兰总统泽伦斯基指责莫斯科想要杀死他。萨卡什维利的医生称，萨卡什维利被捕前体重为 115 公斤，在狱中体重减轻了约 60 公斤，并患有重金属中毒、厌食症。

去年绝食50天后，他住进了医院，他罕见地公开露面，显示他的健康状况明显恶化。周一，尽管他日渐消瘦，但他在法庭上表现出了坚强的态度。他说， “把我关进监狱不会让我崩溃。我将积极参与格鲁吉亚政治生活”。

格鲁吉亚当局声称，萨卡什维利先生目前仍在监狱医院接受所需的一切治疗。但近几个月来为萨卡什维利进行检查的几位医生，包括美国专家，都对他病情恶化表示担忧。

欧洲委员会去年呼吁释放萨卡什维利，并表示将他视为“政治犯”。非政府组织国际特赦组织将萨卡什维利先生受到的待遇描述为“明显的政治报复”。

乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）3日在网上表示，明天早上(04-07)，格鲁吉亚大使将被外交部召见：我们将与他进行一次艰难的谈话。 他会返回格鲁吉亚。

乌克兰总统泽连斯基3日表示，“今天，全世界人都可以再次看到克里姆林宫——在格鲁吉亚现任政府手中——如何杀害乌克兰公民米哈伊尔·萨卡什维利。2019年5月28日，乌克兰总统网站发布的总统令中称，泽连斯基下令归还萨卡什维利的乌克兰国籍。乌克兰前总统波罗申科2017年7月下令剥夺萨卡什维利乌克兰国籍，当时他位于美国。当年新任总统泽连斯基发布命令，修改波罗申科2017年7月26日签署的“关于剥夺一些人乌克兰国籍的命令”，删除其中有关剥夺萨卡什维利乌克兰国籍的条款。

泽连斯基还表示说，我再次呼吁格鲁吉亚当局将乌克兰公民米哈伊尔·萨卡什维利转移到乌克兰接受必要的治疗和护理”。泽连斯基最后表示， “我呼吁西方伙伴调查这一情况，不要忽视这一严重的问题，以拯救他。欧洲任何政府都无权随意终结生命，生命是欧洲人的基本价值观”。

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