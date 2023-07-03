海牙今设专门调查俄侵乌战战争罪行办公室

乌克兰/俄罗斯/“起诉侵略乌克兰罪国际中心”

一个负责调查俄罗斯入侵乌克兰的国际办公室（ICPA）周一在海牙揭幕。这是可能建立一个审判俄罗斯领导人的法庭的第一步。（ICPA）隶属于国际刑事法院（ICC）。此前，国际刑事法院（ICC）向俄罗斯总统普京发出国际通缉令，指控普京“驱掳”乌克兰儿童犯下战争罪。

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负责调查俄罗斯入侵乌克兰的国际办公室也称“起诉侵略乌克兰罪国际中心”（ICPA）汇集了来自乌克兰、欧盟、美国和国际刑事法院（ICC）的检察官。这种形式的起诉的任务是调查和收集证据。它被设想为建立一个特别法庭以审判在乌克兰爆发战争的俄罗斯最高级官员之前的第一步。

报道称设立专门机构，调查汇集俄罗斯侵乌战争罪罪证，这是乌克兰提出的要求。

欧洲司法组织在一份声明中说，作为ICPA成立的一部分，几位高级官员将于格林尼治标准时间9:15在海牙的欧盟司法机构总部举行新闻发布会。欧洲司法组织说，他们包括乌克兰总检察长Andriy Kostin、国际刑事法院检察官Karim Khan、美国副检察长Kenneth Polite和欧盟司法专员Didier Reynders。

由于国际刑事法院只对在乌克兰境内犯下的战争罪和反人类罪拥有管辖权，因此要求设立专门针对乌克兰战争的特别法庭的呼声倍增。

3月，同样设在海牙的该法院对俄罗斯总统普京发出逮捕令，指控他驱掳乌克兰儿童。

自2022年4月俄罗斯军队从乌克兰首都附近的布查镇撤出后发现数百具尸体以来，乌克兰一直在游说敦促建立一个特别法庭。

国际对此支持稳步增长，2月，欧盟委员会宣布成立ICPA。欧盟表示，该中心的 "最终目标是起诉入侵乌克兰的责任人"。

美国的参与为建立特别法庭的要求增加了砝码，尽管华盛顿仍然拒绝成为国际刑事法院的成员。在6月访问海牙期间，美国司法部长梅里克-加兰任命了一名负责侵略罪的特别检察官杰西卡-金作为他在国际刑事法院的代表。

据法新社说,这样一个法庭如何运作的复杂问题仍未得到解决。乌克兰赞成从联合国大会获得一项决议.但乌克兰的一些西方支持者担心该倡议不会得到足够的国际支持，而是呼吁建立一个由乌克兰法官和其他国籍的法官组成的混合法庭。

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