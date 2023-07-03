瓦格纳兵变冲击士气 俄军调重兵会战乌东有斩获

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯军队在刚刚过去的周末在乌克兰战场多个战线发动强势进攻。俄罗斯调集重要兵力会战，对乌克兰军队形成压力。战场报告称俄军多个地方得手，将战线向前推进。分析称瓦格纳兵变冲击俄军士气，俄军高层希望扭转战场与士气颓败的局面。

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据法新社今天报道称，乌克兰周日承认，俄罗斯军队正在东部四个前线地区推进，那里正在突发"激烈的战斗"，但乌军保证乌克兰军队在南部正在取得进展，乌克兰军队发起反攻已经超过一个月时间。

据乌克兰国防部副部长在电报群报告说："俄军正在阿夫迪夫卡、马里因卡和莱曼区推进。俄罗斯军队也在Svatovoe区展开进攻。" 她承认，"情况相当困难。" 根据她的说法，"当地到处都有激烈的战斗。"

在俄罗斯入侵开始16个月后，乌克兰说它正在继续进行大约一个月前发起的反攻，到目前为止还没有引发任何决定性的进展，乌克兰正在敦促其西方盟友在维尔纽斯的北约峰会之前加快承诺的军事援助。

据乌克兰国防部副部长周日还说，乌克兰军队在东部巴赫穆特的南侧，以及前线南部地区的Berdiansk和Melitopol附近有战果，取得部分成功。

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