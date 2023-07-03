绍伊古露面 显官职稳固

俄罗斯/瓦格纳兵变/绍伊古

瓦格纳兵变者的主要打击目标之一、俄罗斯国防部长谢尔盖-舒古今天露面。官方安排绍伊古出面赞扬俄罗斯军队对总统普京忠诚。绍伊古称赞说，上个月准军事组织瓦格纳在俄罗斯的叛乱之所以失败，皆归功于军队的 "忠诚"。但消息没有确指绍伊古露面时间与地点。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，俄罗斯国防部长绍伊古在与俄罗斯高级军官的会议上说：“这些兵变计划之所以失败，主要是因为俄罗斯武装部队的士兵忠实于他们的誓言和职责，对普京表达忠诚。”

这是绍伊古对瓦格纳集团老板普里戈津6月23日和24日发起的兵变叛乱失败的首次露面发表公开讲话。普里戈津发誓称要逮捕绍伊古和总参谋长瓦列里-格拉西莫夫，普里戈津指责他们无能以及轰炸攻击瓦格纳兵营。

绍伊古将兵变描述为"破坏俄罗斯稳定的阴谋"。绍伊古说，兵变没有影响俄罗斯军队，俄军正在对乌克兰进行军事行动。

自叛乱失败以来，俄罗斯当局一直试图给人一种恢复正常的印象，包括总统普京与士兵一起露面出现，普京还进行了一次极不寻常的走访。

兵变后的第二天，俄罗斯公共电视台就播放了绍伊古在工作中视察驻乌克兰俄军的图像。俄罗斯军事博客揭发声称，这些没有日期的图像其实是在兵变叛乱前拍摄的。

但随后绍伊古他出现在与普京的会面中，但没有发表任何公开讲话。

法新社说，自瓦格纳兵变以来，一些俄军高级官员没有公开露面，包括俄军总参谋长格拉西莫夫和有影响力的谢尔盖-苏罗维金将军，这助长了他们可能被捕或下台的谣言。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅